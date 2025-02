Engavetamento na BR-365 deixa uma ferida em Uberlândia

Um engavetamento envolvendo um carro de passeio e duas carretas, ambas sem carga, mobilizou equipes de socorro na BR-365, no trevo do Bairro Alvorada, em Uberlândia, no Triângulo Mineiro. O acidente ocorreu na tarde deste sábado (1/2).

De acordo com o condutor de uma das carretas, que conversou com o Corpo de Bombeiros, ele não conseguiu reduzir a velocidade a tempo e acabou colidindo com o carro à sua frente, o que provocou o engavetamento.

No momento da chegada das equipes de socorro, a passageira do automóvel, uma mulher, de 39 anos, estava deitada sobre a via, consciente. Ela apresentava suspeita de fratura no fêmur e contusões no tórax. Após ser estabilizada e medicada no local, foi conduzida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) ao Pronto-Socorro da Universidade Federal de Uberlândia (UFU).

As outras ocupantes do veículo — uma motorista, de 40, e uma criança, de 5 — não estavam mais no local quando os militares chegaram. Testemunhas informaram que ambas foram levadas conscientes e orientadas ao PS da UFU por terceiros.

Os condutores das carretas não sofreram ferimentos. Além do atendimento às vítimas, os bombeiros precisaram aplicar serragem na pista devido ao derramamento de óleo. A Polícia Militar auxiliou no isolamento da cena e a Polícia Rodoviária Federal (PRF) compareceu posteriormente para dar sequência à ocorrência.

A colisão interditou o tráfego da região, mas a pista foi liberada no início da noite deste sábado.

