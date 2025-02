MG: motorista com CNH vencida desde 2017 capota carro e idoso morre

Um idoso, de 64 anos, morreu depois do carro em que estava se envolver em uma batida, capotar e cair em um barranco na rodovia MG-428. O motorista estava com a carteira de habilitação vencida desde 2017. O caso aconteceu na altura do município de Sacramento, no Triângulo Mineiro, na tarde dessa sexta-feira (31/1).

O Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG) foi acionado para uma ocorrência no quilômetro 103 da rodovia. Segundo a corporação, dois carros colidiram no sentido Rifaina, no estado de São Paulo, e, com o impacto, caíram em um desnível de aproximadamente três metros.

Um dos veículos, um Fiat Uno vermelho, capotou e ficou com as rodas para cima. O passageiro foi arremessado para fora do carro. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado, e a médica de plantão confirmou o óbito no local.

Já o motorista do veículo foi encontrado consciente e desorientado e foi encaminhado para atendimento médico na cidade paulista de Rifaina, na divisa com o estado de Minas Gerais.

Um casal e uma criança estavam no outro carro envolvido no acidente, de modelo Chevrolet Ônix branco. De acordo com os bombeiros, eles não tiveram ferimentos e recusaram atendimento médico.

Uma testemunha, que conduzia um veículo por trás dos carros envolvidos no acidente, relatou à Polícia Militar Rodoviária de Minas Gerais (PMRv), que também foi acionada, que viu o momento em que o Uno bateu na traseira do Onix.

Segundo ela, os carros rodaram na pista, até que o Uno atingiu o Onix pela segunda vez, pela lateral, impacto que levou à queda dos veículos no barranco.

Os policiais consultaram os documentos dos carros e dos condutores no sistema. Os carros estavam regulares, mas o motorista do Uno estava com a carteira de habilitação vencida desde 2017. Porém, não foi possível realizar um teste de bafômetro.

Após análise da perícia da Polícia Civil de Araxá, o corpo do idoso foi removido. Também atenderam à ocorrência uma viatura da Guarda Civil Municipal (GCM) de Rifaina.