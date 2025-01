Acidentes com viaturas deixam um morto e sete feridos em Juiz de Fora

Dois acidentes envolvendo forças de segurança foram registrados em Juiz de Fora entre essa quinta-feira (30) e nesta sexta-feira (31/1). O mais grave foi registrado na manhã desta sexta-feira (31/1), no Centro da cidade.

Uma viatura da Polícia Civil colidiu com um ônibus urbano, resultando em sete feridos. De acordo com o Consórcio Via JF, responsável pelo transporte público, o motorista da viatura acionou a sirene próximo ao semáforo vermelho, não dando tempo para que o condutor do ônibus evitasse a batida.

"A viatura da Polícia Civil, ao tentar atravessar o sinal vermelho, acionou a sirene para fazer a travessia de emergência. Contudo, durante a manobra, a viatura acabou colidindo com o ônibus da linha 129", informou a empresa em nota.

A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) informou que tomou conhecimento do acidente e que os três investigadores e um investigado que estavam na viatura foram socorridos e encaminhados a unidades hospitalares. No coletivo, duas pessoas tiveram ferimentos leves, foram atendidas e liberadas.

A perícia oficial esteve no local para realizar os primeiros levantamentos e apurar a dinâmica do acidente.





Acidente com viatura da PM resulta em morte de motoboy



Na noite dessa quinta-feira (30/1), um motoboy de 21 anos morreu em um acidente envolvendo uma viatura da Polícia Miitar. Segundo o boletim de ocorrência, a viatura da PM perdeu o controle, entrou na contramão e atingiu a vítima. O policial que dirigia o veículo alegou que havia óleo na pista, o que teria causado o acidente.

A Associação dos Motoboys, Motogirls e Entregadores de Juiz de Fora lamentou o ocorrido e cobrou uma investigação rigorosa. Em nota, a entidade destacou a necessidade de fiscalização e manutenção das vias públicas para evitar tragédias.

"A alegação de que havia óleo na pista só reforça a necessidade de fiscalização e manutenção das vias, um dever do poder público. Além disso, cabe aos condutores de veículos de emergência o conhecimento e a prática da direção defensiva para evitar tragédias como essa", afirmou. A Polícia Militar ainda não se pronunciou sobre o caso.