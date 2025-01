MG: mais de 600 cidades podem registrar chuva forte até domingo (2/2)

Um alerta do Instituto Nacional de Tecnologia (Inmet) coloca 302 cidades de Minas Gerais em perigo potencial para chuvas fortes até domingo (2/2). O aviso abrange desde municípios do Triângulo Mineiro até parte do Sul e Sudoeste do estado. De acordo com o órgão, outros 309 estão em alerta de risco potencial. Isso significa que 611 cidades mineiras podem sofrer com os fenômenos climáticos nesse período.

O alerta alaranjado indica que é possível que municípios registrem tempestades de 50 mm a 100 mm por dia, com possibilidade de ventos de até 100 km/h. Cidades turísticas, como Capitólio e Camanducaia, estão na lista. A área de abrangência do aviso também inclui Uberaba, Araxá, Uberlândia e Unaí, dentre outras.

Há risco de corte de energia, quedas de galhos ou árvores e alagamentos. As orientações do serviço nacional são: não se abrigar próximo a árvores em caso de vento forte; desligar aparelhos eletrônicos da tomada; e procurar um local seguro.

Já o alerta amarelo, de perigo potencial, os índices pluviométricos são menores: de 20 mm/h a 30 mm/h ou até 50 mm/dia, enquanto os ventos chegam a velocidades de 40 km/h a 60 km/h. O risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas é baixo.

Esse aviso do Inmet inclui as regiões Metropolitana de Belo Horizonte, Campo das Vertentes, Sul, Sudoeste, Noroeste, Norte e Oeste de Minas.

Prejuízos e mortes

Levantamento divulgado nesta sexta-feira (31/1) pela Defesa Civil de Minas aponta que 139 cidades foram afetadas pelas tempestades. Desde 27 de setembro do ano passado até agora, 26 pessoas morreram. O número de desabrigados (aqueles que necessitam de abrigo público por terem as casas severamente danificadas) é de 421. Outras 3.580 pessoas estão desalojadas (procuraram abrigo em casas de parentes ou amigos).

Atuação do ZCAS (Zona de Convergência do Atlântico Sul) explica tempestades. Trata-se de um fenômeno meteorológico que causa chuvas intensas por uma faixa de umidade que vai da Amazônia a região sul do oceano Atlântico. É por este motivo que as chuvas estão concentradas das regiões Norte à Sudeste.

A chuva também atinge demais áreas da região Sudeste do Brasil

(Com informações da Folhapress)