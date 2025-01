Homem é preso usando tornozeleira eletrônica enrolada em papel alumínio

Um homem de 59 anos foi preso em Alpercata, na Região do Vale do Rio Doce, em Minas Gerais, enquanto dirigia um veículo que havia sido usado para cometer um homicídio na cidade de Governador Valadares. Durante a abordagem, a Polícia Militar (PMMG) constatou que ele utilizava uma tornozeleira eletrônica enrolada em papel alumínio e fita crepe, com o objetivo de impedir o rastreamento do dispositivo.

Ao ser questionado pelos policiais, o homem afirmou que recebeu R$ 500 para levar o carro até a cidade de Manhuaçu, na Zona da Mata mineira, onde o entregaria a uma pessoa que pagaria R$ 5 mil pelo veículo. Ele alegou que não sabia que o automóvel havia sido utilizado em um crime.

Sobre a tornozeleira eletrônica, o suspeito admitiu ter enrolado o papel alumínio para bloquear o sinal do equipamento e evitar ser localizado pela polícia. Ele também afirmou que a pessoa que o contratou para transportar o carro seguia à frente, dando "cobertura" para a ação.

A PM conseguiu prender um dos suspeitos envolvidos na escolta do veículo. Ambos foram levados para a delegacia para prestar depoimento. O homem que estava com a tornozeleira eletrônica possui diversas passagens pela polícia. A investigação segue em andamento para identificar todos os envolvidos no caso e apurar se o suspeito tinha conhecimento prévio do envolvimento do carro em um homicídio.