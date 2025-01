Polícia indicia 10 pessoas por espancamento de homem em Minas

Repóter de Polícia e Esportes. Participei da cobertura e sete edições dos Jogos Olímpicos, Cobertura Copa do Mundo. Ganhador de dois Prêmios "Esso", em 1985 e 1987. Ganhador Prêmio Nacional Petrobras, com a série de matérias "Hilda Furacão"

Uma tentativa de homicídio de um homem de 33 anos após uma briga levou a Polícia Civil a indiciar 10 suspeitos com idades entre 18 e 35 anos, sendo oito homens, uma mulher e um adolescente. O caso aconteceu em Lambari, no Sul de Minas Gerais, onde a Polícia Civil acaba de concluir o inquérito do crime, ocorrido em 24 de novembro de 2024.

A apuração concluiu que foram cometidos três crimes: tentativa de homicídio qualificado por motivo fútil, emprego de meio cruel e recurso que impossibilitou a defesa da vítima. Ainda segundo a polícia, já havia um desentendimento anterior entre o homem espancado e integrantes do grupo que o cercou.

De acordo com as investigações, no dia do crime, a vítima estava na Praça do Sol, quando foi cercada por um grupo, que começou a persegui-la. O homem foi alcançado e brutalmente agredido com socos e chutes, além de sofrer golpes com pauladas e garrafadas, principalmente na cabeça, e desmaiou.

O homem recobrou os sentidos e tentou fugir, saindo calmamente, mas foi alcançado e novamente cercado pelo grupo que voltou a agredi-lo. Muito machucado, ele foi deixado caído na praça. Populares acudiram e levaram a vítima do espancamento para um centro médico especializado, onde ela foi internada em unidade de tratamento intensivo. Apesar de ter recebido alta, ainda hoje, o homem se recupera dos ferimentos.

Em 19 de dezembro de 2024 as polícias Civil e Militar realizaram a operação Contenção, que resultou no cumprimento de 10 mandados de prisão.

No último dia 22, em continuidade à ação policial, as forças de segurança cumpriram dois mandados de busca e apreensão para internação provisória de adolescente.

O delegado Otávio Machado Lacerda, que preside o inquérito, destacou a necessidade da operação, diante da gravidade do ocorrido. “As medidas deferidas pela Justiça após apurações da PCMG são essenciais para conter a escalada de crimes violentos em grupo que têm alarmado a região”, explicou.

Participaram da operação policiais civis de Lambari, Conceição do Rio Verde, Cambuquira e da Regional de Três Corações.