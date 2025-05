BH: corpos de avó, mãe e neta são encontrados em apartamento no Barro Preto

Formada em jornalismo pelo Centro Universitário de Belo Horizonte (Uni-BH). No Estado de Minas desde 2020, repórter de Gerais.

Os corpos de três mulheres, que seriam avó, mãe e neta, foram encontrados pela Polícia Militar, na tarde desta sexta-feira (9/5), em Belo Horizonte. As vítimas estariam no quarto de um apartamento, de um edifício na Rua Mato Grosso, no Barro Preto.

Segundo moradores do edifício, ouvidos pelo Estado de Minas, a idosa tem 66 anos, a filha dela, 40 e a neta, dois anos. Os vizinhos contam que o apartamento estaria todo fechado, inclusive as janelas e um deles relata ter sentido cheiro de gás.





Segundo a PM, além dos corpos das três mulheres, no imóvel havia ainda quatro cães que também estariam sem vida.

A perícia da Polícia Civil está no local e o rabecão também foi acionado para fazer a retirada dos corpos.

Matéria em atualização