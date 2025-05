Suspeito de matar jovem dentro de escola de Uberaba é apreendido em estrada

A patrulha rural da Polícia Militar (PM) de Uberaba, no Triângulo Mineiro, apreendeu nessa quinta-feira (8/5), o adolescente de 14 anos suspeito de assassinar uma colega de classe da mesma idade, dentro da sala de aula na escola Livre Aprender.

Ele foi localizado na AMG-2595, estrada mais conhecida como Filomena Cartafina que liga Uberaba aos distritos industriais. Em seguida, o jovem foi encaminhado à Delegacia de Plantão da Polícia Civil (PC), acompanhado por responsáveis e advogados.

A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) informou que deslocou equipe de policiais e perícia à escola para realização dos primeiros levantamentos a respeito do homicídio da adolescente Melissa Campos.

"O adolescente de 14 anos foi conduzido à Delegacia de Plantão e, após ser ouvido, na presença de seu representante legal, foi apreendido em flagrante por ato infracional análogo ao crime de homicídio. A PCMG esclarece, ainda, que ele foi apresentado ao Ministério Público para as medidas legais cabíveis. A investigação prossegue para completa elucidação do caso e, conforme preceitua o Estatuto da Criança e do Adolescente, o procedimento tramita sob sigilo, por isso, não serão concedidas entrevistas", informou a nota da Polícia Civil.

A reportagem solicitou o Boletim de Ocorrência para a assessoria de imprensa da PM, mas não obteve resposta.

Crime bárbaro

A estudante do 9º ano morreu após ser atingida por golpes de tesoura na manhã dessa quinta-feira (8/5). O crime aconteceu no Colégio Livre Aprender, escola particular localizada no bairro Universitário.

A vítima morreu no local e o suspeito fugiu, supostamente, por um campo, aos fundos da escola. Melissa Campos era filha de um dos coordenadores pedagógicos do Colégio Livre Aprender.

O velório de Melissa foi na noite dessa quinta-feira, na Igreja Presbiteriana Uberaba. Já o sepultamento da jovem ocorreu na manhã desta sexta-feira (9/5), em cemitério da cidade. Escola Livre Aprender, Igreja Presbiteriana, emitiram notas de pesar.

Confira a nota do Colégio Livre Aprender:

"A comunidade escolar está consternada com o lamentável acontecimento ocorrido no final da manhã desta quinta-feira (8). As autoridades estão apurando o caso. Durante a aula, um aluno do 9º ano feriu uma colega de sala com uma tesoura e fugiu em seguida. Um professor do colégio, acadêmico do 10º período de Medicina, imediatamente prestou os primeiros socorros. O SAMU foi acionado e assumiu os procedimentos. A equipe tentou reanimar a vítima, que infelizmente veio a óbito. A Polícia Civil e Polícia Militar estão no local. A Direção da Escola suspendeu as aulas e as atividades até segunda ordem. O Colégio irá prestar assistência psicológica para a comunidade escolar. Todos estão profundamente abalados".

Confira nota da Igreja Presbiteriana de Uberaba:

"Com profundo pesar, comunicamos o falecimento da nossa amada irmã em Cristo, Melissa.



Guardaremos para sempre em nossos corações a lembrança da sua vida dedicada ao Senhor — servindo com alegria, disposição e serenidade, que nos lembrava a beleza de Cristo. Seu coração manso e humilde refletia o caráter do nosso Salvador.



Mesmo sem compreendermos plenamente, confiamos na soberania de Deus. Como família da fé, permanecemos unidos, sustentando em amor e oração nossos irmãos Rosana, Daniel e Miguel, certos de que o Senhor é o nosso refúgio em toda dor.



Vivemos com esperança, aguardando o glorioso dia do reencontro, na eternidade, onde já não haverá pranto, dor ou morte — apenas alegria plena na presença do Cordeiro.



Clamamos: maranata, Senhor! | "E lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram." Apocalipse 21:4