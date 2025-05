Norte de Minas tem maior taxa de letalidade em acidentes, aponta estudo

Um estudo feito pela Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais (SES-MG), em parceria com o Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG), mostra que o Norte de Minas tem a maior taxa de letalidade em acidentes de trânsito, enquanto a Zona da Mata concentra as ocorrências mais graves. O levantamento analisou mais de dois milhões de registros de acidentes de trânsito entre 2019 e 2025. A iniciativa é fruto de um acordo de cooperação entre os dois órgãos.





Segundo o estudo, cerca de 70% dos acidentes ocorrem em áreas urbanas, mas os mais letais estão nas rodovias — onde a chance de morte é 2,7 vezes maior. Homens jovens lideram as estatísticas: 71% das vítimas são do sexo masculino e 23% têm entre 20 e 29 anos.





A frequência de acidentes cresce a partir de sexta-feira, com pico aos sábados. A mesorregião metropolitana de Belo Horizonte lidera em número de ocorrências.





Outro ponto destacado pelo levantamento são os acidentes com produtos perigosos, que ocorrem, em sua maioria, nas BR-262, BR-040 e BR-116, durante o dia e em dias úteis.





Políticas de prevenção





Para o secretário de Estado de Saúde, Fábio Baccheretti, os dados reforçam a importância de políticas públicas de prevenção. “O Maio Amarelo é o mês da consciência no trânsito. A SES-MG e o Corpo de Bombeiros fizeram uma análise profunda da dinâmica dos acidentes: onde ocorrem, quais os mais comuns e letais. Isso nos permite direcionar ações integradas com municípios, governo e sociedade”, afirma.





Baccheretti afirma que os dados são estratégicos não só para saúde, mas também para mobilidade e segurança pública. “Por isso, atuamos junto ao DER-MG, localizando zonas quentes, com mais registros, e implementando ações como redutores de velocidade e melhorias nas pistas. Nos municípios, fomentamos medidas como faixas exclusivas para motocicletas para agir antes que o pior aconteça.”





O secretário ressalta que trabalhar de forma integrada com Corpo de Bombeiros, Polícia Militar, Polícia Rodoviária Federal e Samu é fundamental para enfrentar o problema com inteligência e coordenação.





O gestor da Assessoria de Tecnologia e Informação da SES-MG, Evandro Lana, explica que a iniciativa é um desdobramento da integração entre instituições, fortalecida durante a pandemia. “É um estudo de médio e longo prazo, em constante aprimoramento. Com ele, vamos propor políticas mais precisas, com atuação pontual e coordenada.”





Maio Amarelo





Este ano, a SES-MG promove a campanha Maio Amarelo com o tema "Desacelere. Seu bem maior é a vida", com o objetivo de conscientizar a população sobre a importância da redução de velocidade e comportamentos seguros, especialmente entre motociclistas, ciclistas e pedestres.





A ação integra o movimento internacional Maio Amarelo, criado para estimular a sociedade a refletir sobre os acidentes de trânsito. Em Minas, é coordenada pela Diretoria de Vigilância de Condições Crônicas da SES-MG, com apoio das Unidades Regionais de Saúde.





Comitê intersetorial





Na próxima semana, o governo de Minas informou que deve publicar uma Resolução Conjunta que formaliza o Comitê de Governança e Gestão do Programa Mineiro para Vida no Trânsito (PMVT). O grupo é coordenado pela Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão e envolve as secretarias de Estado da Saúde, Educação, Infraestrutura e Mobilidade, Justiça e Segurança Pública, Comunicação Social, além do DER-MG, Corpo de Bombeiros e Polícia Militar.

Entre as atribuições do comitê, estão o planejamento e avaliação das ações do programa, articulação entre os órgãos, fomento a parcerias com a sociedade civil e instituições de ensino e estratégias de comunicação para ampliar o alcance das iniciativas, visando a redução de mortes e lesões no trânsito.