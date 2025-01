O número de acidentes e de vítimas nas rodovias federais brasileiras e de Minas Gerais disparou entre 2024 e 2023 de acordo com dados divulgados pela Polícia Rodoviária Federal (PRF).





O quantitativo de ocorrências lançado pelos policiais rodoviários federais aumentou de 67.766 em 2023 para 73.114 (7,8%), em 2024. Minas Gerais é o estado de maior malha viária e o mais violento, passando no mesmo período de 9.007 acidentes para 9288 (+3,1%).



O percentual de mortes nas estradas nacionais e mineiras atingiu o mesmo patamar, com aumento de 9,3% no número de pessoas que perderam suas vidas, sendo que no Brasil esse quantitativo saltou de 5.627 para 6.153 óbitos, enquanto em Minas a violência avançou de 726 para 794 vítimas, entre 2023 e 2024.

Já o número de pessoas feridas graves ou levemente aumentou no Brasil, mas caiu levemente em Minas Gerais, praticamente uma manutenção de patamar. Nas estradas nacionais como um todo os feridos subiram de 78.463 para 84.398, enquanto em Minas Gerais caíram de 11.786 para 11.745.