Equipe do Corpo de Bombeiros encontrou o corpo de dois homens presos às ferragens, enquanto um terceiro homem foi arremessado do veículo

Três homens morreram na manhã desta quarta-feira (22/1) em um acidente com uma carreta e uma caminhonete na BR-381 próximo a João Monlevade, na Região Leste de Minas Gerais.

O Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG) foi acionado por volta das 7h22 e, ao chegar ao quilômetro 361, encontrou duas vítimas presas dentro da caminhonete e outra fora. Segundo os militares, a cena indica que terceira vítima tenha sido arremessada para fora do veículo.

O motorista da carreta relatou que a caminhonete seguia no sentido Belo Horizonte, invadiu a pista contrária e bateu de frente com a carreta.





Até o momento, as vítimas do carro não foram identificadas. Os corpos ainda estão sendo retirados do local.





Conforme a Polícia Rodoviária Federal (PRF), às 8h30, a pista sentido capital segue interditada.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba em primeira mão notícias relevantes para o seu dia

Matéria em atualização