Governador da Bahia sugere jogar Bolsonaro e eleitores na 'vala'

Durante a inauguração de uma escola no interior da Bahia, o governador Jerônimo Rodrigues (PT) disparou críticas ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e seus eleitores. Na ocasião, o petista relembrou a atuação de Bolsonaro durante a pandemia de COVID-19.

"Tivemos um presidente que sorria daqueles que estavam na pandemia sentindo falta de ar. Ele vai pagar essa conta dele e quem votou nele podia pagar também a conta. Fazia no pacote. Bota uma 'enchedeira'. Sabe o que é uma 'enchedeira'? Uma retroescavadeira. Bota e leva tudo para vala", afirmou o petista.

A declaração foi feita na última sexta-feira (2/5), no município de América Dourada, a cerca de 430 quilômetros de Salvador, e viralizou nas redes sociais nesta segunda-feira (5/5).

Em tom de repúdio, o ex-presidente classificou o discurso como “carregado de ódio” e questionou a ausência de reações institucionais.

“O governador da Bahia afirmou que eu e meus apoiadores deveríamos ir para a vala. Em qualquer cenário civilizado, isso deveria gerar repúdio imediato e ações firmes. Mas nada aconteceu”, criticou Bolsonaro em suas redes sociais.

“Não houve abertura de inquérito, nem busca e apreensão, tampouco convocação da Polícia Federal para apurar incitação à violência. Nenhuma nota de repúdio do STF, nenhuma indignação de determinado ministro que se diz interessado no tema, nenhuma manchete de jornal tratando como ameaça à democracia. Ao contrário: silêncio, cumplicidade ou até aplausos discretos dos mesmos que se dizem guardiões do Estado de Direito”, escreveu.

O ex-presidente ainda ponderou que, caso uma declaração semelhante partisse de alguém ligado à sua base, a repercussão seria completamente distinta. “Se um apoiador dissesse algo remotamente parecido, usasse a palavra ‘vala’ em qualquer contexto, seria manchete, prisão e processo por 'discurso golpista' e 'incitação ao ódio'. O padrão é claro: só há crime quando convém ao sistema, só há repressão quando o alvo é a oposição”, afirmou.