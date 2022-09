'Dei uma aloprada', diz Bolsonaro sobre falas da pandemia

Em abril de 2020, Bolsonaro disse: 'Ô, ô, ô, cara. Quem fala de... Eu não sou coveiro, tá?' (foto: YouTube/Reprodução) O presidente Jair Bolsonaro disse nesta segunda-feira (12) que se arrepende de certas falas dadas ao longo da pandemia da Covid-19 e não as repetiria. A declaração ocorre a 20 dias do primeiro turno eleitoral, no qual ele concorre à reeleição, e foi feita na participação dele em um pool dos podcasts Dunamis, Hub, Felipe Vilela, Positivamente, Luma Elpidio e Luciano Subirá. Segundo os apresentadores, o público-alvo da live eram os "jovens evangélicos".

"Eu dei uma aloprada. Os caras [imprensa] batiam na tecla o tempo todo e queriam me tirar do sério", justificou. Depois, demonstrou arrependimento de dizer que não era "coveiro" no início da pandemia. No entanto, seguiu defendendo o tratamento precoce, que já foi provado ser ineficaz contra o coronavírus.

Em abril de 2020, Bolsonaro foi questionado sobre as 300 mortes no dia em decorrência da doença e interrompeu o jornalista: "Ô, ô, ô, cara. Quem fala de... Eu não sou coveiro, tá?".

Desde a chegada da Covid-19 no Brasil, o presidente foi autor de frases infelizes e insensíveis. Além da fala sobre não ser coveiro, Bolsonaro minimizou a doença a uma "gripezinha" e "histeria" e falou que o Brasil era um "país de maricas".

Ele também disse que não repetiria que a vacina transformaria pessoas em jacarés e que "pisou na bola" quando chamou a filha mais nova de "fraquejada" por ela ter nascido mulher.

"O jacaré foi figura de linguagem. Se você pegar imagem não estou zombando de ninguém como [William] Bonner quis dizer", justificou sobre um vídeo em que imita pessoas com falta de ar e pelo qual foi questionado em sua sabatina no Jornal Nacional.

BOLSONARO FALTOU POSSE NO STF E ATRASOU PODCAST

O início do programa era previsto para 19h30 (horário de Brasília), mas começou apenas às 20h08. O principal adversário dele nas eleições deste ano, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), concedeu entrevista à CNN Brasil nesta segunda a partir das 20h.

O presidente foi convidado à posse da ministra Rosa Weber no comando do STF (Supremo Tribunal Federal), nesta segunda em Brasília, mas optou ir a São Paulo falar nos podcasts. Com isso, Bolsonaro quebrou uma tradição de quase 30 anos: o último chefe do Executivo a faltar a posse do cargo máximo da Corte foi Itamar Franco, que em 1993 não compareceu na cerimônia do magistrado Octavio Gallotti.

Devido às disputas e em aceno de diálogo pós-eleição, Rosa enviou convites a todos os presidenciáveis -destes, apenas Soraya Thronicke (União Brasil) compareceu.

Na ausência de Bolsonaro, o governo federal foi representado pelo vice-presidente Hamilton Mourão (Republicanos) e pelos ministros Ciro Nogueira (Casa Civil), Bruno Bianco (AGU) Anderson Torres (Justiça) e Fábio Faria (Comunicações).

Além deles, foram à posse o presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL) e do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG) e o ex-presidente José Sarney, único antigo chefe do Executivo a comparecer. Também estavam o PGR (Procurador-geral da República) Augusto Aras, o presidente da OAB (Ordem dos Advogados do Brasil), Beto Simonetti, e todos os ministros do Supremo.