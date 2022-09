Pesquisa Ipec: Lula lidera com 46%; Bolsonaro tem 31%

Lula segue na frente das pesquisas à presidência, seguido por Bolsonaro (foto: Miguel SCHINCARIOL / AFP) Pesquisa Ipec (ex-Ibope) para a Presidência da República, divulgada na noite desta segunda-feira (12/9), indica que o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) segue à frente de Jair Bolsonaro (PL). A pouco menos de três semanas das eleições, o petista aparece com 46% das intenções de voto. Bolsonaro chegou a 31% do eleitorado.





Luiz Inácio Lula da Silva (PT): 46%

Jair Bolsonaro (PL): 31%

Ciro Gomes (PDT): 7%

Simone Tebet (MDB): 4%

Soraya Thronicke (União Brasil) 1%

Felipe d'Avila (Novo): 1%

Sofia Manzano (PCB): 0%

Vera Lúcia (PSTU): 0%

José Maria Eymael (PSDC): 0%

Padre Kelmon (PTB): 0%

Leonardo Péricles (Unidade Popular): 0%

Brancos: 6%

Não sabem: 4%

Segundo turno O Ipec também traçou o cenário de um eventual segundo turno. De acordo com o levantamento, Lula venceria as eleições, com 53%, contra 36% de Bolsonaro.





A pesquisa entrevistou 2.512 pessoas entre 9 e 11 de setembro em 158 municípios. A margem de erro é de dois pontos percentuais para mais ou para menos, considerando um nível de confiança de 95%. A pesquisa foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número BR-01390/2022..