BTG: diferença entre Lula e Bolsonaro é de 6 pontos, a menor desde março

Jair Bolsonaro (PL) diminuiu para seis pontos percentuais a desvantagem em relação a Luiz Inácio Lula da Silva (PT) nas intenções de voto na corrida eleitoral ao Planalto.





Em comparação com o último levantamento, divulgado na segunda-feira passada (5/9), o Chefe do Executivo e o petista apenas oscilaram dentro da margem de erro. Lula tinha 42%, e Bolsonaro, 34%.





O terceiro lugar é de Ciro Gomes (PDT), com 9%. Em seguida aparece Simone Tebet (MDB), com 7%. Felipe d'Avila (Novo) e Soraya Thronicke (União) computam 1%, cada.





Os outros candidatos não pontuaram. Entre os entrevistados, 3% responderam que não irão votar em nenhum dos candidatos. Votos brancos e nulos chegam a 2%; indecisos, 2%.





Pesquisa estimulada de intenções de voto no 1º turno

Lula (PT): 41%

Jair Bolsonaro (PL): 35%

Ciro Gomes (PDT): 9%

Simone Tebet (MDB): 7%

Soraya Thronicke (União): 1%

Felipe D'Ávila (Novo): 1%

Vera Lúcia (PSTU): 0%

Eymael (PDC): 0%

Sofia Manzano (PCB): 0%

Leonardo Péricles (UP): 0%

Padre Kelmon (PTB): 0%

Nenhum: 3%

Branco/Nulo: 2%

Indecisos: 2%









A pesquisa foi realizada entre 9 e 11 de setembro, com 2 mil entrevistados. O nível de confiabilidade é de 95% e tem margem de erro de dois pontos percentuais. Está registrada no TSE com o número BR-06321/2022.