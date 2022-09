Pesquisa BTG: Lula tem 13 pontos de vantagem sobre Bolsonaro no 2º turno

Em eventual segundo turno, ex-presidente Lula venceria o presidente Jair Bolsonaro (foto: Miguel Schincariol/AFP) Leia mais: BTG: diferença entre Lula e Bolsonaro é de 6 pontos, a menor desde março Em um eventual segundo turno, o ex-presidente Luiz Inácio da Silva (PT) venceria o presidente Jair Bolsonaro (PL). É o que aponta o novo levantamento divulgado pela BTG Pactual, nesta segunda-feira (12/9). De acordo com a pesquisa, Lula tem 13 pontos de vantagem sobre Bolsonaro.





Em comparação com o último levantamento, divulgado no dia 5 de setembro, ambos oscilaram dentro da margem de erro. O ex-presidente contava com 51% das intenções de voto no eleitorado no segundo turno. Já Bolsonaro tinha 40%.





Os votos brancos e nulos somam 5%, e os indecisos, 1%. Cinco por cento dos candidatos disseram que não pretendem votar em nenhum dos candidatos.