Semana terá nove pesquisas para presidente e quatro para governador

Na manhã de hoje (12/9), foi divulgada a da BTG Pactual para presidente. Além dela, haverá nesta segunda as pesquisas do Ipec e do DataMax. Nesta semana, a corrida eleitoral contará com nove pesquisas de intenção de voto para a Presidência da República e quatro pesquisas para o Governo de Minas.









Na quinta-feira (15/9), o Datafolha divulga a pesquisa de intenção de voto para presidente da República e as intenções para governador de Minas. A Futura também soltará a da preferência dos eleitores para chefe do Executivo do estado.





A sexta-feira (16/9) contará com a divulgação dos dados da MDA/CNT para presidente e F5 para o Governo de Minas.

Leia mais: PMB pede cassação da candidatura de Romeu Zema ao governo de Minas

Pesquisas eleitorais da semana:





Segunda-feira (12/9)





FSB/BTG (presidente)

IPEC/TV Globo (presidente)

DataMax/TVAntena (presidente)





Terça-feira (13/9)





Paraná Pesquisas (presidente)





Quarta-feira (14/9)





PoderData (presidente)

Quaest (presidente)

Ibpad (presidente)

DataTempo (governo de Minas)





Quinta-feira (15/9)





Datafolha/TV Globo (presidente)

Datafolha/TV Globo (governo de Minas)

Futura/Banco Modal (governo de Minas)





Sexta-feira (16/9)





MDA/CNT (presidente)

F5 (governo de Minas)