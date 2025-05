Bolsonaro deixa o hospital após três semanas internado

Repórter de Política. Formado em Jornalismo pela UFMG e mestrando do Programa de Pós-Graduação em Comunicação Social da mesma instituição. Atuou como assessor parlamentar em 2021.

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) teve alta na manhã deste domingo (4/5) do Hospital DF Star, em Brasília, onde estava internado desde 13 de abril para se recuperar de uma cirurgia no intestino. Ele deixou a unidade por volta das 11h, sem falar com a imprensa.

A saída foi acompanhada por apoiadores que se concentraram na porta do hospital. Com bandeiras do Brasil e cartazes, eles entoaram palavras de apoio e cantaram trechos da música gospel “Tá Chorando Por Quê?”, originalmente gravada pela banda Preto No Branco e regravada por Amanda Wanessa.

“Não chore, quem cuida de você não dorme / Levanta, tem muita gente que te ama / Deus mandou te dizer que vai acontecer / Deus mandou te falar que tudo vai passar”, cantaram.

A internação ocorreu após Bolsonaro passar mal durante uma viagem ao Rio Grande do Norte. Ele foi transferido para a capital federal, onde foi submetido a uma cirurgia de emergência no intestino, com duração de aproximadamente 12 horas.

Mais cedo, nas redes sociais, o ex-presidente já havia antecipado a previsão de alta. “Depois de 3 semanas, alta prevista para hoje, domingo, às 10h. Obrigado meu Deus por mais esse milagre (12 horas de cirurgia). Obrigado Dr. Cláudio Birolini e equipe. Volto para casa renovado”, escreveu.

No mesmo post, Bolsonaro convocou apoiadores para a “Marcha Pacífica da Anistia Humanitária”, marcada para a próxima quarta-feira (7/5). A concentração está prevista para as 16h na Torre de TV, com caminhada até o Congresso Nacional. O ato defende a anistia dos envolvidos nos ataques antidemocráticos de 8 de janeiro de 2023.

Ao deixar o hospital, Bolsonaro afirmou que não concederia entrevistas. Segundo ele, as informações seriam repassadas pela equipe médica.