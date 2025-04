Mesmo na UTI, Bolsonaro convoca ato por anistia dos presos do 8 de Janeiro

Internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do hospital DF Star, em Brasília, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) gravou um vídeo convocando seus apoiadores para uma nova manifestação na capital federal. Na gravação, divulgada nessa segunda-feira (28/4), o ex-presidente anuncia o ato para o dia 7 de maio, a partir das 16h, em defesa da anistia aos condenados pelos ataques golpistas de 8 de janeiro de 2023.

“Manifestação pacífica em Brasília pró-anistia. Compareçam”, diz Bolsonaro no vídeo, publicado nas redes sociais pelo pastor Silas Malafaia. Aliado do ex-presidente e organizador do ato, Malafaia informou que a concentração será na Torre de Televisão de Brasília, com caminhada até o Congresso Nacional.

Segundo o pastor, o protesto também servirá para exaltar a posição do ministro Luiz Fux, do Supremo Tribunal Federal (STF), no julgamento da cabeleireira Débora dos Santos Rodrigues. Ela foi condenada a 14 anos de prisão por deterioração de patrimônio público e outros quatro crimes. E ficou conhecida por ter pichado, com batom, a frase “perdeu, mané” na estátua da Justiça, durante os ataques à sede do STF.

No julgamento, Fux divergiu do relator, ministro Alexandre de Moraes, e propôs uma pena de 1 ano e 6 meses de prisão, com base apenas no crime de dano ao patrimônio tombado. A maioria da Corte, no entanto, acompanhou Moraes, que fixou a pena em 14 anos.

Internação

O ex-presidente está internado desde o dia 11 de abril e apresenta quadro estável. Ontem ele iniciou a transição para alimentação oral, com água, chá e gelatina e segue em fisioterapia motora, mas ainda não há previsão de alta. As visitas a Jair Bolsonaro também seguem restritas.

Segundo os médicos, apesar da gastroparesia, há sinais de movimentação intestinal. Bolsonaro foi submetido a uma cirurgia abdominal em 13 de abril — a sexta desde a facada que sofreu em 2018 — e chegou a ser intimado na UTI por uma oficial de justiça do STF.