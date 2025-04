Bolsonaro exibe sondas e cicatrizes, e especialistas veem apelo estético

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) não tem usado filtros ao retratar a sua internação no hospital DF Star, em Brasília. Em uma série de publicações nas redes sociais, ele expõe as sondas e os drenos afixados ao seu corpo seminu, com hematomas e uma cicatriz que tem a extensão do abdômen.

Na UTI (Unidade de Terapia Intensiva), Bolsonaro recupera-se da cirurgia de desobstrução intestinal a que foi submetido, no domingo (13), depois de ter passado mal, durante uma viagem a Santa Cruz, no Rio Grande do Norte.

Entre vídeos e fotos, a conta de Bolsonaro no Instagram já tem mais de 20 postagens sobre a internação, explicitando as consequências da cirurgia que durou 12 horas.

As imagens, afirmam pesquisadores, avivam a estética do grotesco, marcante no governo passado, e servem agora para unir o eleitorado de direita ao redor da figura do ex-presidente, ainda que a Justiça Eleitoral o tenha declarado inelegível até 2030.

Na última quinta-feira (24), boletim médico havia apontado piora em seu quadro, com "elevação da pressão arterial e piora dos exames laboratoriais hepáticos". No dia seguinte, um novo informe dizia que o ex-presidente estava estável clinicamente e sem novos picos de subida da pressão. Não há previsão de alta.

Professora da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da USP (Universidade de São Paulo), Giselle Beiguelman diz que Bolsonaro busca emocionar os apoiadores, uma necessidade diante do surgimento de tantos nomes que já se posicionam como presidenciáveis da direita para 2026 --entre eles, o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), e o governador de Goiás, Ronaldo Caiado (União Brasil).

Ao mesmo tempo, o ex-presidente angaria apoio popular, meses antes de o STF (Supremo Tribunal Federal) julgar o processo em que ele é acusado de ter planejado um golpe de Estado. "Ele se apresenta nas imagens como o político imbatível, o sobrevivente de 2018. Bolsonaro tranquiliza a militância sobre a sua capacidade de liderança política", afirma a pesquisadora.

Autora do livro "Políticas da Imagem: Vigilância e Resistência na Dadosfera" (editora Ubu, 2021), Beiguelman conta que a direita bolsonarista entendeu que as imagens, onipresentes nas redes sociais, constituem, hoje, o campo político por excelência. Por isso, as publicações não são apenas documentos sobre o estado de saúde do ex-mandatário, mas peças de comunicação.

Não à toa, a escrita torna-se coadjuvante, reservada a legendas que apenas reiteram, em curtos tópicos, a mensagem das fotografias. Nelas, diz Beiguelman, Bolsonaro assume a posição de uma "vítima resiliente". O ex-presidente já fez outras cinco cirurgias desde que, em 2018, levou uma facada, durante uma agenda de campanha. As internações passaram a ser conteúdo para as redes, adquirindo significados distintos de acordo com a conjuntura política.

Há quatro anos, quando Bolsonaro vivia um dos momentos de maior pressão em seu mandato, com a CPI da Covid e as evidências de irregularidades no Ministério da Saúde, ele foi internado no hospital Vila Nova Star, em São Paulo. Uma foto emblemática da ocasião mostra o político sem camisa, com calção de tactel e o peitoral cheio de fios de monitoramento, dando um suave sorriso para as câmeras.

Agora, enquanto está na UTI, Bolsonaro foi intimado da abertura de processo sobre a trama golpista e, na ocasião, gravou um vídeo criticando o ministro do STF Alexandre de Moraes pela medida. O ex-presidente usava sonda nasogástrica e colete para proteger as cicatrizes, enquanto falava, com a oficial de justiça observando-o ao lado de sua cama.

"Você só está cumprindo ordem aqui, mas o pessoal dos tribunais do Hitler também cumpriam sua missão: colocavam judeus na câmara de gás. Todos pagaram seu preço um dia. Não vai ser diferente no Brasil", disse Bolsonaro, no vídeo publicado em suas redes.

Doutor em comunicação pela Universidade de Brasília (UnB), Leandro Aguiar diz acreditar que as fotos do ex-presidente integram o que ele entende por estética do grotesco, marca do bolsonarismo. Com origem na história da arte, o termo "grotesco" designa um estilo orientado pela busca do horror e do insólito, que pode até provocar o riso e o nojo, como contraponto à beleza harmoniosa, típica da cultura clássica.

"O grotesco nunca provoca indiferença e, por meio dele, Bolsonaro ocupa um espaço diferente na mídia além dos escândalos", diz Aguiar. "As imagens causam indignação dos seus apoiadores ou da oposição, e a indignação é a mola propulsora do bolsonarismo." O pesquisador afirma que, embora transmitam simplicidade, as fotos têm sofisticação estética.

"Ele se alia a uma ideia de brasilidade que não é predominante nos movimentos culturais do século 20", afirma Aguiar. "Podemos pensar na oposição entre a pornochanchada e o Cinema Novo."

Com as cenas, afirma Aguiar, Bolsonaro apresenta-se como um homem comum e se afasta da liturgia do cargo outrora ocupado por ele. O homem comum torna-se mais próximo da militância, sujeito a sentimentos ambíguos, podendo ser, ao mesmo tempo, agressivo e religioso.

"Vamos superar mais esse desafio, um dia de cada vez", escreveu o ex-presidente, na legenda de uma foto, publicada no Instagram há duas semanas. "Muito obrigado pelo carinho, pela compreensão e pelas orações."