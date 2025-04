Zema prega união com Caiado e Ratinho Jr. para tirar Lula da Presidência

Repórter de Política. Formado em Jornalismo pela UFMG e mestrando do Programa de Pós-Graduação em Comunicação Social da mesma instituição. Atuou como assessor parlamentar em 2021.

O governador Romeu Zema (Novo) afirmou neste sábado (26/4) que, em 2026, ele, Ronaldo Caiado (União Brasil) e Ratinho Júnior (PSD) estarão unidos para derrotar o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

A declaração, feita durante a 90ª edição da ExpoZebu, em Uberaba, no Triângulo Mineira, reforça o movimento do mineiro para ampliar sua presença na cena nacional e se posicionar como uma alternativa à sucessão presidencial.

Sem citar explicitamente uma pré-candidatura, Zema disse que é preciso retirar do poder um governo que, segundo ele, "persegue quem produz e quem trabalha", e defendeu a construção de uma gestão mais técnica, com responsabilidade fiscal para "permitir a queda da inflação e dos juros". Para ele, o país precisa voltar a atrair investimentos e retomar o crescimento econômico.

"No ano que vem, Caiado, Ratinho, tenho certeza que nós estaremos tirando esse governo que persegue quem produz, que persegue quem trabalha, e o Brasil não merece. Nós estaremos caminhando juntos para um Brasil melhor. Temos de estar com uma gestão mais técnica, com responsabilidade nos gastos para a inflação cair, para a taxa de juros cair e termos mais investimentos", disse o governador mineiro.