Senadores se mobilizam por convocação de Carlos Lupi para explicar fraudes no INSS

O senador Mecias de Jesus (Republicanos-RR) protocolou na última quinta-feira (25/4) um requerimento na Comissão de Assuntos Sociais (CAS) do Senado Federal solicitando a convocação do ministro da Previdência Social, Carlos Lupi, para prestar esclarecimentos sobre as recentes denúncias de fraudes bilionárias no âmbito do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS).

De acordo com o requerimento, os prejuízos causados ultrapassam a marca de R$ 6 bilhões, afetando aposentados e pensionistas, que passaram a enfrentar dificuldades para garantir a própria subsistência.

O parlamentar argumenta que a gravidade da situação foi tamanha que motivou o próprio governo federal a exonerar o então presidente do INSS, o que, segundo o senador, é um reconhecimento da dimensão da crise institucional enfrentada pelo sistema previdenciário.

Apesar da exoneração, o parlamentar avalia que ainda faltam esclarecimentos públicos sobre as providências adotadas para reparar os danos causados e garantir a responsabilização dos envolvidos.

Para Mecias de Jesus, é imprescindível que o ministro da Previdência Social apresente à comissão um detalhamento dos mecanismos de controle atualmente em vigor e das ações corretivas implementadas.

“É indispensável que o ministro Carlos Lupi compareça a esta comissão para esclarecer os fatos, detalhar os mecanismos de controle e apresentar providências para prevenir novas ocorrências, garantir a restituição dos valores e preservar a integridade do sistema previdenciário”, afirma Mecias de Jesus no requerimento.

A solicitação agora aguarda deliberação da Comissão de Assuntos Sociais. Se aprovada, Carlos Lupi poderá ser obrigado a comparecer ao colegiado para prestar esclarecimentos formais sobre o caso.