Lula manda demitir presidente do INSS investigado em operação da PF

Após operação da Polícia Federal (PF) nesta quarta-feira (23/4), que apurou fraudes no Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) mandou que o presidente do órgão, Alessandro Stefanutto, fosse demitido do cargo.

A justificativa é que a situação seja mais um golpe na imagem do governo federal, que passou recentemente por problemas.

Stefanutto e outros cinco funcionários do INSS já estão afastados de suas funções. Segundo investigação da PF, o esquema arrecadou até R$ 6,3 bilhões ao cobrar mensalidades irregulares, descontos de benefícios sem autorização. Os desvios foram feitos de 2019 a 2024.

Stefanutto foi nomeado por indicação do Ministro da Previdência Social, Carlos Lupi, em julho de 2023. Ele é servidor de carreira desde 2000 e atualmente está filiado ao PDT, sigla presidida por Lupi.



A PF cumpriu 211 mandados de busca e apreensão no Distrito Federal e em 13 estados: Alagoas, Amazonas, Ceará, Goiás, Maranhão, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Paraná, Pernambuco, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, São Paulo e Sergipe.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia



Os suspeitos poderão responder por crimes como corrupção ativa e passiva, violação de sigilo funcional, falsificação de documentos, organização criminosa e lavagem de dinheiro.