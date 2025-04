Jornalista formado pela UFMG, repórter de Política do jornal Estado de Minas com passagem pela editoria de Gerais e pela redação do jornal Hoje em Dia

O primeiro dia da Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG) após a análise dos vetos do governador Romeu Zema (Novo) que travavam a pauta da Casa foi movimentado. Nesta quarta-feira (23/4), o plenário teve agenda cheia e, entre os temas discutidos, estava a recomposição salarial dos servidores da Educação. O Projeto de Lei 3.503/2025, enviado pelo Executivo, propõe 5,26% de reajuste nos vencimentos e recebeu emendas antes de ser votado em primeiro turno. Com isso, ele precisará retornar à Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária (FFO) para análise dos textos adicionais.

Conforme adiantado na tarde de terça-feira (22/4), a oposição preparou duas emendas para ampliar os efeitos do projeto enviado pelo governo. Uma delas estende o percentual de reajuste salarial enviado à Educação para todo o funcionalismo. A outra garante o pagamento do salário mínimo como vencimento básico para os trabalhadores, realidade que não faz parte do orçamento de 13% dos servidores do Executivo mineiro.

Além do bloco de oposição, Sargento Rodrigues (PL) também faz coro pela extensão do reajuste proposto à Educação aos demais setores do funcionalismo. O parlamentar, inclusive, assina junto de Beatriz Cerqueira (PT) uma emenda ao projeto para ampliar os efeitos da recomposição às demandas das forças de segurança do estado.

Em entrevista após a reunião no plenário em que foram apresentadas a emenda, Beatriz Cerqueira destacou o teor dos aditivos propostos e apresentou a conta do Bloco Democracia e Luta que estima em mais de 60 mil o número de servidores com vencimento básico inferior a um salário mínimo. Ela também projetou a próxima etapa do projeto, que ainda não teve sessão marcada na FFO.

“A nossa perspectiva é que consigamos fazer um bom debate e avançar em relação a essas pautas na comissão para que, quando o projeto for colocado em votação no plenário, a gente resolva problemas que precisam ser superados”, destacou. Após a comissão, o projeto volta para análise em primeiro turno de todos os deputados.

Na primeira etapa de tramitação do projeto na manhã de terça-feira, a oposição teve rejeitada uma emenda que aumentava o percentual do reajuste de 5,26% para 6,27%. A Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Casa reprovou o texto apresentado pelo deputado Jean Freire (PT) que ampliava a recomposição. A oposição não trabalhará com outra medida neste sentido no momento, mas não descarta retomar a frente durante a tramitação do PL.