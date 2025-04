Dilma Rousseff no funeral do papa: 'sempre foi muito generoso comigo'

A ex-presidente Dilma Rousseff (PT) esteve presente no funeral do papa Francisco neste sábado (26). Ela chegou em Roma um dia antes e falou que era sua obrigação participar do ritual. "Tenho muita dor porque ele sempre foi muito generoso comigo", afirmou.

"Mas considero que, para além de mim, o papa foi um dos maiores homens do século 20 e 21, porque no [século] 20 foi onde ele se construiu como pessoa e no 21 foi quando ele realizou uma coisa muito difícil, que é ser uma liderança das melhores características do ser humano."

Dilma destacou que o papa foi um exemplo de generosidade e do reconhecimento da importância da igualdade, e que recusou a guerra e o preconceito contra os imigrantes. Disse também que o líder religioso tinha uma imensa capacidade "de acolher crianças, jovens, adultos, pessoas de todas as religiões". "Ele foi um papa religioso, ou seja, um papa que ligava uns aos outros."

