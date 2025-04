'Agora que ele descansou em paz, voltou a ser meu tio Jorge': como era a relação do papa Francisco com a família

Na família Bergoglio, o homem que liderou a Igreja Católica por 12 anos e foi o primeiro latino-americano a se tornar papa era conhecido apenas como Jorge Mario.

Era uma família de classe média que morava em uma casa térrea no bairro de Flores, em Buenos Aires. As crianças frequentaram uma escola pública e aprenderam piano, enquanto o pai trabalhava como contador e a mãe cuidava da casa.

"Uma família comum, com dignidade", nas palavras do próprio papa Francisco.

Em sua autobiografia Esperança, publicada apenas três meses antes da morte, Francisco escreveu que não conseguia imaginar seu caminho separado do de sua família.

Seu pai, Mario, era um imigrante italiano que chegou à Argentina em 1929 fugindo da pobreza, da Grande Guerra e do fascismo.

Francis o descreveu como um homem alegre que sabia ser "a autoridade da casa".

Sobre sua mãe, Regina, ele escreveu que ela era "uma mulher franca e sincera" que tentava ajudar a família a progredir socialmente "por meio da cultura e dos estudos" e às vezes sofria com dificuldades financeiras.

Ele nasceu na Argentina, mas também tinha ascendência italiana em ambos os lados.

Francisco sempre se sentiu parte de uma família de imigrantes. "É por isso que, muitos anos depois, em minha primeira viagem como pontífice fora do Vaticano, acreditei que tinha que ir a Lampedusa, a pequena ilha do Mediterrâneo que se tornou um símbolo das contradições e da tragédia da migração."

Ele era o mais velho de cinco irmãos, em suas palavras, "unidos como os dedos de uma mão". A família foi completada por Churrinche, um cão vira-latas.

Ele sempre teve um relacionamento especial com sua irmã mais nova, Maria Elena. O nascimento da menina causou sérios problemas de saúde para sua mãe, então ele, sendo o mais velho, teve que assumir parte do fardo de cuidar de sua irmã recém-nascida.

Quando Mario, o pai, morreu, "eu inevitavelmente deixei de ser o irmão mais velho e me tornei quase pai", ele contou em sua autobiografia. Na época, a irmã mais nova tinha 13 anos e Jorge Mario 25.

Maria Elena é a única irmã de Francisco que ainda está viva. Ela tem 77 anos e vive sob os cuidados de freiras na província de Buenos Aires.

Desde 2010, recordou o papa, "somos só Maria Elena e eu. E uma grande ninhada de sobrinhos e sobrinhos-netos".

Estar longe dela, em suas próprias palavras, foi um dos maiores sacrifícios de ser papa, mas ele manteve sua conexão com ela com um telefonema uma vez por semana até sua morte.

Getty Images O Papa manteve uma relação especial com sua irmã mais nova, Maria Elena

José Ignacio Bergoglio, sobrinho do papa Francisco e filho de Maria Elena, concordou em falar com a BBC Mundo sobre a conexão de seu tio com a família, da qual ele nunca se afastou durante seu pontificado.

Confira, a seguir, uma versão editada da entrevista.

BBC - Como foram esses últimos dias para sua família? Como vocês receberam a notícia?

Maria Elena Bergoglio - Foram dias muito emocionantes. Na segunda-feira de manhã, acordamos com essa triste notícia. Em meio à tragédia, felizmente, era muito cedo, o que deu a meu irmão, minha esposa e a mim tempo para ir até minha mãe e dar a notícia em primeira mão, para que ela não soubesse de ninguém ou da mídia. Dessa forma, poderíamos apoiá-la e acompanhá-la melhor.

As primeiras 48 horas foram passadas orando, fazendo introspecção, estando perto da família, recebendo muitas mensagens de amor e compreensão de pessoas de todo o mundo.

BBC - Sua mãe era a única irmã ainda viva do papa. Como era o relacionamento deles?

Maria Elena - Ela era muito próxima do Santo Padre. Eles falaram ao telefone uma vez por semana durante a época em que Francisco era papa.

Antes de Jorge se tornar papa, havia uma comunicação e encontros muito fluidos.

Honestamente, a notícia, embora pudéssemos estar lá para apoiá-la, acompanhá-la e abraçá-la, lhe causou muita dor.

Ela perdeu seu último irmão e o perdeu sem poder se encontrar novamente desde 2013, entendendo que eles não se viram novamente porque a missão de Francisco era muito maior do que a vida de Jorge Bergoglio.

Quando Jorge decidiu aceitar o cargo de papa, ele entendeu que sua vida como ele a conhecia iria mudar, e nós também entendemos isso. Então, essa dor, embora exista, também contém um pouco de resiliência e resignação, sabendo que havia uma causa maior, que não precisávamos ser egoístas.

É por isso que, quando soubemos da morte de Jorge, também recebemos um conforto para a alma, porque sabíamos que nosso ente querido já estava descansando e que Jorge era mais uma vez nosso.

BBC - Vocês estão planejando comparecer ao funeral em Roma?

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Maria Elena - Não, não vamos viajar. Estamos convencidos de que nosso lugar é aqui. E além dessa convicção, se minha mãe não viaja, preciso estar perto dela.

Em todas as entrevistas que dou, digo que, quem planeja viajar e tem dinheiro, deve preferencialmente encontrar uma melhor maneira de honrar a memória do Santo Padre, como fazer uma doação para uma instituição de caridade. Qualquer instituição de caridade que você quiser. Isso é preferível a gastar esse dinheiro participando de uma cerimônia em massa.

Arquivo pessoal José Ignacio com seu tio, Jorge Mario

BBC - Você o chama de Jorge. Para o mundo, ele é o papa Francisco. Que relacionamento você teve com ele?

Maria Elena - Na realidade, o papa Francisco gostava de ser chamado de padre Jorge.

A verdade é que ele foi uma figura muito importante na minha vida. Eu cresci sem pai e sempre digo que meus dois tios, Alberto e Jorge, eram a figura paterna que me faltava quando criança.

Jorge era um homem que sabia ser sério, mas nunca perdeu a espontaneidade e o frescor quando se tratava de brincadeiras. A verdade é que ele era um tio muito próximo.

Tivemos algumas conversas profundas, nas quais ele sabia como me aconselhar, nas quais ele também sabia como me desafiar. Eu o amei muito.

BBC - Você tem alguma lembrança particularmente memorável ou boa com ele?

Maria Elena - Em nossa última conversa, pouco antes de ele ser hospitalizado, eu lhe disse que estava esperando uma filha. No momento, minha esposa está grávida de quatro meses e meio.

A alegria e a emoção que ele me transmitiu são incrivelmente significativas para mim.

Tenho muitas lembranças, anedotas engraçadas, conversas que sempre guardarei.

Mas hoje, dado o momento que estou passando na minha vida, em que tenho, por um lado, a enorme felicidade de esperar uma filha e, por outro, a profunda dor de ter perdido uma pessoa tão querida, a lembrança mais significativa que tenho é essa.

BBC - Como você se lembra do momento em que Francisco foi eleito papa? Como a família vivenciou esse episódio?

Maria Elena - Uau, é um filme que muitas vezes passa pela minha mente.

Lembro-me de ouvir um jornalista dizer: "cuidado com Bergoglio, ele está ganhando certa popularidade". Eu, sinceramente, não acreditei. Ele dizia que era tudo bobagem, apenas o egocentrismo do argentino médio.

Fui comer na casa de um amigo da família, começamos a assistir ao conclave e, no momento em que a fumaça branca começou a subir, comecei a tremer, fiquei muito, muito nervoso.

Então, o protodiácono saiu e anunciou "habemus papam". Eu só consegui ouvir "Giorgio Mario". Caí de joelhos na frente da TV e comecei a chorar.

Getty Images A nomeação de Jorge Mario Bergoglio como papa surpreendeu o mundo em 2013

Liguei para minha mãe e disse: "Velhinha, já estou indo para aí". Eu estava a cerca de 15 quarteirões da minha casa. Moramos em uma cidade pequena, então todos nos conhecemos. Então, eu estava andando e os carros paravam na rua para sair e me cumprimentar. Eu dava três passos e outro carro parava. Nunca demorei tanto para andar 15 quarteirões quanto naquele dia.

Em casa, abracei minha mãe, choramos um pouco e então alguns primos e amigos começaram a chegar em casa, o telefone estava explodindo.

Por volta das 21h, em meio a todo o barulho e a mídia na porta da frente, todas as coisas com as quais não estávamos acostumados, o telefone toca.

Eu atendo e, do outro lado, ouço uma voz distante dizendo "olá".

"Quem fala?", perguntei.

- É o Jorge, idiota.

Era o papa Francisco usando um palavrão.

"Tio! Vou te passar para a mamãe, vou te passar para a mamãe". respondi.

E isso foi tudo que falei com meu tio naquele momento. Lembro-me de minha mãe conversando com ele enquanto começava a secar as lágrimas.

Foi tudo muito forte, muito forte. Foi difícil para nós superar nosso choque e, obviamente, com as demandas das pessoas e da imprensa, ficou ainda mais difícil.

BBC - Suponho que, daquele momento em diante, ele se tornou uma pessoa muito mais ocupada. Ele também estava em Roma e nunca mais voltou. Como isso impactou a família? Quão frequente foi esse contato?

Maria Elena - Eu sempre disse que o que mais importava para mim era que, em meio a uma distância tão cruel, mamãe sempre seria a pessoa que poderia manter contato com ele.

E, graças a Deus, Jorge ligava para casa todos os domingos e falava com a mamãe. Às vezes eu estava com ela e ela atendia o telefone, e conversávamos por um tempo.

Ele me ligava no meu aniversário. Se eu precisasse falar com ele, se ele precisasse de uma palavra, algum conselho, ele entraria em contato comigo por meio de sua secretária e conversaríamos.

A verdade é que ele se certificou de que, apesar dos 11.000 km entre aqui e Roma, tudo estivesse muito próximo.

BBC - De quem na família o papa era mais próximo?

Maria Elena - Da minha mãe. Eles tinham um vínculo muito especial.

Depois, com meu primo, que é padre, eles foram colegas de profissão, de vocação. Então, eles também se falavam muito.

Mas qualquer pessoa que precisasse se comunicar com ele tinha total liberdade para fazê-lo, e a resposta era automática.

Getty Images Bergoglio com seus pais e quatro irmãos

BBC - Ao lembrar de sua infância, como descreveria a família em que cresceu?

Maria Elena - Era uma típica família italiana que se reunia aos domingos para comer em torno de uma mesa comprida. Todos os tios, todos os primos e, à medida que os primos cresceram, tiveram parceiros e formaram suas famílias, ela ficou ainda maior.

Uma família muito unida. Todos torcedores do River Plate, exceto Francisco, que torcia para o San Lorenzo. Eu tenho lembranças maravilhosas.Tardes na piscina, férias juntos, uma família incrível. Sou grato a Deus por ter me colocado nesta família.

BBC - Que lição seu tio te deixou?

Maria Elena - Ele me deixou uma mensagem clara para viver uma vida de solidariedade, com austeridade, humildade e comprometimento.

Certa vez, enquanto conversava com ele sobre uma situação que eu não gostei, ele disse: "Você está certo, José".

Eu me senti incrivelmente importante porque meu tio, que era cardeal na época, estava concordando comigo, um adolescente.

Até que ele continuou falando: "Você está certo, mas sabe o que acontece, José? As coisas mudam de dentro, elas mudam com comprometimento. Você está insatisfeito com a força policial? Torne-se um policial, construa uma carreira e mude-a por dentro. Você está insatisfeito com a política?Comece a participar da política, encontre seu espaço, encontre seu lugar, faça uma carreira e mude-a por dentro. Com compromisso e convicção, podemos ter um mundo melhor."

Acho que é uma das mensagens mais profundas que ele me deixou.