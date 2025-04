Os livros do papa Francisco: pontífice teve diversas obras publicadas

Formada em Comunicação Integrada - Ênfase em Jornalismo, pela PUC-Minas, concluída em 2007. Iniciou sua carreira nos Diários Associados no mesmo ano, com passagem pelos jornais Diário da Tarde, Aqui, Estado de Minas e, na internet e no Portal Uai.

De trato simples e atento às humanidades, o papa Francisco deu de presente à Igreja encíclicas, mas, em sua relação com a sociedade em geral, ofereceu livros sobre diferentes temas, como juventude, liturgia, além de escritos sobre o líder cubano Fidel Castro e assuntos como o Holocausto. Antes de assumir o posto de chefe da Igreja católica, o argentino Jorge Mario Bergoglio, que morreu na madrugada desta segunda-feira (21/4), aos 88 anos, teve mais de dez livros publicados.



Em O nome de Deus é misericórdia, tido como o primeiro livro do pontífice, está o registro de uma entrevista exclusiva que concedeu ao jornalista Andrea Tornielli. Na publicação, Francisco explica o porquê 2016 ter sido considerado o Ano da Misericórdia.



Em Deus é jovem, o papa conclama os jovens a assumir o protagonismo da história em direção a um futuro com "perfume de esperança". Para jovens dentro e fora da Igreja, ele reflete sobre temas atuais, sempre corajoso. Os relatos partem das camadas mais íntimas até a dimensão social e pública.



Uma interpretação catequética sobre a oração à Mãe de Jesus em uma versão comentada. Em Ave Maria, o papa trata sobre o mistério de Maria, perfazendo os versos da prece. A construção da escrita parte de um diálogo com o padre Marco Pozza, teólogo e capelão do Presídio de Pádua, no Norte da Itália.



Também com o auxílio do padre Marco Pozza, Pai Nosso traz comentários de Francisco sobre a oração ensinada por Cristo. As palavras de Jesus encontram ressonância com episódios da vida de Jorge Mario Bergoglio, em sua missão apostólica e diante das inquietudes e esperanças das mulheres e dos homens de hoje. O livro acaba se tornando um guia para uma vida com finalidade e sentido.



Distribuído na mesma ordem da Celebração Eucarística - ritos iniciais, liturgia da palavra, liturgia Eucarística e ritos finais - um dos volumes da coleção Catequeses do papa Francisco une os discursos do papa realizados nas audiências gerais, que acontecem sempre às quartas-feiras, no Vaticano. O livro reúne todas as catequeses sobre a santa missa.



O livro Querido papa Francisco nasceu quando as crianças passaram a enviar suas perguntas ao papa. A equipe da editora dos jesuítas nos Estados Unidos, Loyola Press, reuniu essas cartas e pediu a Francisco que compartilhasse suas respostas publicando-as em um livro. O resultado é a obra cheia de palavras de sabedoria e alegria.



A obra O sorriso de Deus: bom humor e alegria na vivência da fé organiza excertos retirados de encíclicas, pronunciamentos, discursos e audições proferidas pelo papa. O texto traz com originalidade excertos de homilias da Casa Santa Marta, do Angelus, de Audiências Gerais, dentre diferentes reflexões feitas pelo religioso que tratam com bom humor e alegria a experiência da fé.



Outro livro fala sobre as relações entre o papa João Paulo II e Fidel Castro. Diálogos entre João Paulo II e Fidel Castro veio a público em 1998, antes de Francisco se tonar papa. Na obra, Jorge Bergoglio sustenta que Fidel desejava que cristãos e socialistas firmassem aliança. A publicação contém críticas ao regime cubano e ao socialismo.



Em Sobre o céu e a terra, de 2010, também antes do papado, Francisco trazia reflexões presentes em diálogos com o rabino argentino Abraham Skorka, ao longo de 20 anos, sobre assuntos como o holocausto, Deus, fundamentalismo, ateísmo, morte e capitalismo. O mais novo trabalho de Francisco, a autobiografia Esperança, foi lançado no início desse ano.

Entre outros títulos de autoria do Santo Padre, estão Sabedoria das idades, Vamos sonhar juntos: o caminho para um futuro melhor, Quem sou eu para julgar?, O amor é contagioso, A oração - e esses são apenas alguns exemplos. Ele também escreveu livros com reflexões sobre a construção da Argentina, como A nação por construir e Colocar a pátria no ombro.

