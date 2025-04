Quem é Bianca Fraccalvieri, brasileira que fez leitura no funeral do papa

Durante o funeral do papa Francisco na manhã deste sábado (26/04), uma brasileira participou das orações universais. “Pelos povos de todas as nações, que praticando incansavelmente a justiça, possam estar sempre unidos no amor fraterno e busquem incessantemente o caminho da paz”, disse a jornalista Bianca Fraccalvieri em português.

Bianca gerenciava as redes sociais do Vaticano e conviveu por muitos anos com Francisco. Ela foi convidada a fazer leituras semanais em encontros do papa com funcionários e estava à frente de uma equipe de brasileiros que organizava os detalhes finais do funeral do Pontífice.

O momento ocorreu logo depois da homilia realizada pelo decano do Colégio Cardinalício, cardeal Giovanni Battista Re, que falou sobre a história de Francisco e ressaltou momentos e características importantes do pontífice como sua coragem em falar sobre as guerras, sua bondade e vontade de estar sempre próximo aos fieis.

Também participaram das orações universais a fotógrafa francesa, Roselyne de Feraudy, o arqueólogo árabe Rand Abou Ackl, o jornalista polonês Krzysztof Bronk, a alemã Franziska Dorr e o chinês Agostino Liu Bo.

Espera-se que cerca de um milhão de fieis acompanhem as cerimônias de hoje. O funeral do Papa Bento XVI reuniu 50 mil pessoas em 2015 e o de João Paulo II chegou a um público de cerca de três milhões em 2005.