Como uma selfie com o papa Francisco sinalizou mudanças na Igreja

Cerca de cinco meses após o início do papado de Francisco, em 2013, três jovens se aproximaram do pontífice e perguntaram se podiam tirar uma foto com o religioso. Foi então que um deles sacou o celular e tirou uma selfie. Foi o primeiro autorretrato de um papa e o símbolo de mudança na Igreja Católica.

Selfie de jovens com o papa Francisco viralizou na web Reprodução

O momento rodou o mundo, ilustrando a proximidade entre o Vaticano e os fiéis. “Aquela foto está impressa e pendurada em casa, para toda a família, ela lembra um momento inesquecível, mas não esperávamos toda aquela repercussão”, diz um dos integrantes da foto, Guglielmo Nicoli, hoje com 27 anos, ao jornal italiano Corriere de Bologna.

A selfie, em si, foi postada no dia seguinte nas redes sociais, quando já havia sido divulgada a foto do momento, registrada por um fotógrafo do Vaticano. Todo mundo queria saber o resultado da selfie em que Francisco posou, sorrindo, ao lado de Riccardo Aguiari, Martina Boiardi e Guglielmo Nicoli. “Até os seguranças sorriram diante de tanta espontaneidade”, contou Guglielmo.

“Ficamos tocados pela forma como ele se fez parte de nós. Minha mãe mandou imprimir a foto e a pendurou em casa. Toda vez que olhamos para ela, lembramos de um momento que nos marcou profundamente”, relatou o jovem.

Como surgiu a expressão "o papa é pop"? AFP Se tem uma coisa que muita gente disse sobre Francisco é que ele sempre foi pop. Por onde ia, arrastava multidões AFP Após sua morte, a frase "o papa é pop" chegou a ficar entre os assuntos em alta na internet, mas você sabe de onde veio essa expressão? Redes sociais A frase se tornou popular na música "O papa é pop", da banda Engenheiros do Hawaii. Com refrão chiclete e crítica ao capitalismo a música é um clássico do rock brasileiro. Reprodução A música foi lançada em 1990, no álbum homônimo. A letra brinca com a ideia de que mesmo figurar tradicionais (como o papa) podem se tornar celebridades. Reprodução A inspiração veio de uma foto do Papa João Paulo II tomando chimarrão, durante visita ao Brasil em 1980. Reprodução "Quando ele vai pro Sul, toma chimarrão; no Nordeste, usa o chapéu típico. Esse cara é mais pop do que todo mundo!", explicou Humberto Gessinger, compositor da música, na época. Divulgação Já o verso "O papa levou um tiro à queima-roupa porque o pop não poupa ninguém" faz referência ao atentado contra o Papa João Paulo II, em 1981. AFP Voltar Próximo

Aquela selfie virou símbolo de uma nova era no Vaticano: uma comunicação mais aberta e próxima dos fiéis. “Foi uma experiência única, que nos tornou, por um instante, parte da história”, destacou.