Após pouco mais de um mês internada, a aposentada Cleuza Maria de Jesus, de 78 anos, morreu na manhã desta terça-feira (27/5) em decorrência de complicações causadas por uma grave intoxicação alimentar. A idosa havia sido hospitalizada no dia 22 de abril, depois de consumir uma torta de frango comprada em um estabelecimento no Bairro Serrano, na Região da Pampulha, em Belo Horizonte.

A confirmação da morte foi feita por familiares ao Estado de Minas. Ainda não há informações sobre velório e sepultamento.

A torta foi comprada na noite de 21 de abril pelo casal Fernanda Isabella de Morais Nogueira, de 23 anos, e José Vitor Carrillo Reis, de 24, que visitavam Cleuza. Além da torta, eles também consumiram uma empada adquirida no mesmo local, a Padaria Natália, no Bairro Serrano. Assim que experimentaram os alimentos, notaram um gosto estranho, azedo, e decidiram devolver o que restou ao estabelecimento.

Horas depois, o casal começou a apresentar sintomas graves de intoxicação alimentar e precisou ser internado em Sete Lagoas, onde mora. Passaram três semanas hospitalizados antes de receberem alta. Já Cleuza, que inicialmente não apresentou sintomas, teve uma parada respiratória no dia seguinte ao consumo do salgado. Ela precisou ser reanimada pelo filho antes de ser levada a um hospital particular, onde permaneceu internada até a manhã desta terça.

Desde 23 de abril, a Padaria Natália está interditada pela Vigilância Sanitária de Belo Horizonte. De acordo com a prefeitura, o local não possui Alvará Sanitário e sequer havia iniciado o processo de regularização. Além disso, a fiscalização encontrou diversas irregularidades relacionadas à higiene e à estrutura sanitária.

Resultado dos exames

A principal suspeita para os casos era botulismo, uma intoxicação grave causada por toxina bacteriana. No entanto, exames realizados pelo Instituto Adolfo Lutz (IAL) deram resultado negativo, conforme informou a Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais (SES-MG) na semana passada. A pasta solicitou análises complementares para investigar outras neurotoxinas e agentes patogênicos que podem ter causado a intoxicação.

A negativa não convenceu os familiares das vítimas. Uma parente, que preferiu não se identificar, relatou em entrevista ao Estado de Minas que os médicos que acompanharam o casal foram unânimes em afirmar se tratar de botulismo. Segundo ela, os profissionais explicaram que esse tipo de exame tem alta taxa de falso negativo.

O caso segue sob investigação conjunta da Fundação Ezequiel Dias (Funed), da Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) e da Vigilância Sanitária de Belo Horizonte.

“Os médicos deles [do casal] são categóricos em afirmar que é botulismo, que o exame dá muito falso negativo, que o exame é muito falho e que eles não têm nenhuma dúvida que seja de botulismo", disse a parente. Ela afirmou ainda que os profissionais não têm outra hipótese de diagnóstico e que a família já havia sido alertada por outras pessoas que o falso negativo em casos de botulismo é comum. "Não tem como descartar, eles estão sendo muito precipitados em descartar porque os médicos afirmam com toda certeza”, concluiu.

Cronologia da tragédia

Segundo relato dos familiares à Polícia Militar, o casal esteve na casa de Cleuza na noite de 21 de abril. Após consumirem os alimentos comprados na padaria, perceberam o gosto suspeito e devolveram os restos.

Já de volta à casa, em Sete Lagoas, começaram a passar mal na madrugada do dia 22 e procuraram atendimento médico. Diante da gravidade do quadro, a Secretaria de Saúde de Sete Lagoas passou a tratar o caso como suspeita de botulismo, e os dois receberam imediatamente o soro antitoxina botulínica.

Cleuza apresentou os primeiros sintomas apenas na manhã do dia 22. O estado de saúde da idosa rapidamente se agravou, culminando em uma parada respiratória e na internação.

As autoridades policiais isolaram o estabelecimento, acionaram a perícia técnica e recolheram amostras dos alimentos para análise. Embora o laudo final sobre a origem da contaminação ainda não tenha sido divulgado, médicos que acompanharam o caso indicam que os sintomas apresentados são compatíveis com intoxicação por carbamato, organofosforado ou toxina botulínica.