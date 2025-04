Torta envenenada: padeiro pretende processar dono da padaria

Repórter de Gerais. Formada em Jornalismo pela PUC Minas e pós-graduada em Produção em Jornalismo Digital. Estagiou no Estado de Minas em 2020 e 2021, quando foi efetivada como repórter.

Acusado de ter envenenado uma torta de frango que deixou três pessoas em estado grave, o padeiro Ronaldo de Souza Abreu, de 55 anos, vai acionar judicialmente o proprietário do estabelecimento. A informação foi confirmada ao Estado de Minas pela esposa de Ronaldo, Ruth Lazarini, de 43, na manhã desta quinta-feira (24/4).

Em entrevista à "Folha de S. Paulo" nessa quarta-feira (23), o proprietário do estabelecimento, Fábio Silva, acusou o funcionário temporário de envenenar o salgado, que foi ingerido por um casal de 23 e 24 anos e uma mulher de 75 anos na última segunda-feira (21/4). À reportagem do veículo paulista, ele disse que Ronaldo teria confidenciado a colegas estar enfrentando problemas conjugais, e a partir daí concluiu que ele pretendia matar a esposa.

Segundo o proprietário da padaria, Ronaldo teria levado para casa a mesma torta vendida no balcão na segunda-feira (21/4) e, por isso, teria confundido os produtos, deixando a versão supostamente envenenada à venda para o público. Na entrevista, ele chega a dizer ainda que se soubesse dos problemas conjugais do casal teria “mandado esse cara embora na hora”.

"A bomba [das possíveis contaminações] veio à tarde, e à noite eu juntei as peças. Ele ia matar a mulher envenenada e acabou colocando três pessoas no hospital e eu passando por essa situação, por esse pesadelo", afirmou Silva.

Apesar da acusação grave, Silva não apresentou qualquer prova ou detalhe sobre o teor ou gravidade supostos conflitos conjugais de Ronaldo. A declaração também não consta no boletim de ocorrência registrado pela Polícia Militar às 18h40 de quarta.

A Polícia Civil, que assumiu as investigações, foi procurada pelo Estado de Minas para confirmar se a declaração foi dada formalmente no depoimento, mas ainda não respondeu. Caso a acusação tenha sido feita à polícia e seja falsa, o dono da padaria pode responder por falso testemunho, crime com pena de até três anos de prisão.

As circunstâncias da contaminação ainda estão sendo apuradas. O salgado havia sido preparado no sábado (19/4), e uma análise preliminar sugere intoxicação por substâncias tóxicas, como carbamato, organofosforado ou toxina botulínica. Um inquérito foi aberto e novas perícias devem esclarecer se houve envenenamento intencional ou falha grave nas condições sanitárias do estabelecimento.

Padeiro denuncia más condições

Ronaldo de Souza Abreu, que foi ouvido na Central de Flagrantes 4 e liberado em seguida, trabalhava havia apenas seis dias na padaria. O próprio dono admitiu à polícia que não tinha qualquer informação de contato ou endereço do funcionário, e que os pagamentos foram feitos em dinheiro. Silva afirmou ainda que as câmeras de segurança foram danificadas por um incêndio recente, tornando impossível a obtenção de imagens que poderiam esclarecer o caso.

Além de negar envolvimento na contaminação, o padeiro denunciou a precariedade das condições de higiene na padaria. Em entrevista ao Estado de Minas, a esposa de Ronaldo disse que os alimentos eram armazenados de forma inadequada, muitas vezes abertos e misturados dentro do congelador. “Eles não tinham aquele cuidado que precisavam ter”, relatou Ruth.

No dia seguinte às internações, a Vigilância Sanitária interditou a Padaria Natália. Segundo a Prefeitura de Belo Horizonte, o estabelecimento não possuía alvará sanitário nem cadastro no sistema municipal para iniciar o processo de regularização. A inspeção encontrou ainda problemas de higiene e estrutura. Apesar disso, o alvará de localização e funcionamento do negócio está regular, segundo a Secretaria Municipal de Política Urbana.

O caso segue em investigação. As vítimas da torta de frango contaminada são Cleuza Maria de Jesus, de 78 anos, internada em estado gravíssimo no Hospital Med Center, em Venda Nova, e o casal Fernanda Isabella de Morais Nogueira, de 23, e José Vitor Carrillo Reis, de 24, que seguem entubados na UTI do Hospital Municipal Monsenhor Flávio Donato, em Sete Lagoas.

A comida foi comprada na segunda-feira (21/4), mas os primeiros sintomas surgiram poucas horas depois. Segundo o boletim da PM, o casal chegou a retornar à padaria para reclamar da torta, que já apresentava cheiro e aspecto de estragada. Mais tarde, passaram mal e foram hospitalizados. Cleuza, por sua vez, só apresentou sintomas no dia seguinte, sofreu uma parada respiratória e precisou ser reanimada.

