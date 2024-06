Depois da grande repercussão sobre o caso de dois cachorros intoxicados no Bairro Buritis, na Região Oeste de Belo Horizonte, mais uma denúncia foi feita por outra tutora. Nas redes sociais, a dona de um maltês alertou que passeou pelas ruas Ulisses Marcondes Escobar e Fidelis Martins, mesmas vias por onde os outros animais envenenados percorreram, antes da internação.

De acordo com a consultora de imagem Anita Rezende, um de seus animais, de 2 anos, comeu um punhado de grama em frente a um dos prédios das ruas citadas na última quinta (13/6) e, ao voltar para casa, começou a vomitar. Como a tutora conhece a rotina e os hábitos do pet, ela sabia que algo estava errado.

No domingo (16/6), o animal apresentou sangue nas fezes, e a responsável o levou a uma clínica veterinária, onde foi constatado o envenenamento. O cachorro tomou soro e medicação e foi liberado nessa segunda-feira (17/6), mas, segundo a consultora, ele se encontra prostrado. De acordo com a clínica, ainda não é possível dizer se o maltês vai sofrer com sequelas da intoxicação.

Em entrevista ao Estado de Minas, a tutora de Nino relatou o ocorrido e revelou o susto que tomou diante da situação. Para ela, os animais têm sido um grande apoio emocional e ter passado por isso a deixou abalada.

“Ele está bem prostrado, ele não consegue subir na minha cama, que é mais alta. Ele sempre foi muito animado, sabe? Ele está muito prostrado, andando com dificuldade. E ela (veterinária) disse que é só com o tempo para ver se não vai ter sequela. Hoje foi a primeira vez que ele voltou a comer ração, mas come só um pouquinho. Ele só quer saber de ficar escondidinho debaixo do fogão. Ele mudou completamente”, conta.

No último dia 6, outros dois cães de uma tutora que não quis se identificar sofreram envenenamento e tiveram que ser internados por seis dias, sendo liberados apenas no dia 12. Ambos ficaram internados recebendo medicação e, como sequela da intoxicação, tiveram disfunção renal e infecção urinária. Assim como Anita, a moradora do Buritis sente medo de andar com os animais na rua novamente.

“Não tenho coragem mais de colocar meus cachorros para andar nem ali na minha rua, porque fiquei sabendo que na rua de cima também já tiveram alguns casos, mas não sei se as pessoas divulgam ou acham que é normal. Então, de agora para frente, meus cachorros são do colo para o carro, do carro para dentro de casa”, desabafa a dona dos cães.

Para ela, a situação é um absurdo. Mesmo sem saber se a substância na calçada do prédio em questão foi colocada na intenção de envenenar animais, desconfia da atitude de alguns moradores que podem não gostar de animais e acabar cometendo o crime. No entanto, há a hipótese de que alguma substância tenha sido colocada no local para controlar insetos.



* Estagiária sob supervisão do subeditor Thiago Prata