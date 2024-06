Geraldo Magela Baessa Ríspoli, de 72 anos, foi morto na noite desta segunda-feira (17/6), após levar um soco no rosto de um homem, de 35 anos. Por causa do golpe, ele caiu e bateu a cabeça e a nuca no chão. Ele recebeu atendimento médico, mas morreu.

O caso foi registrado próximo de uma churrascaria, no bairro Manoel Honório, em Juiz de Fora, na Zona da Mata Mineira. O jornal Estado de Minas conseguiu acesso ao boletim de ocorrência do caso, que conta que o suspeito do crime é ex-funcionário da churrascaria e entrou com um processo trabalhista contra a empresa.

Na noite desta segunda, ele foi até próximo da churrascaria para encontrar com um ex-colega. Segundo o registro policial, esse ex-colega testemunhou contra o suspeito no processo, e por isso ele foi até lá tirar satisfação. No meio do bate-boca, o ex-colegas de trabalho começaram a brigar.

"Neste momento, o senhor Geraldo, que presenciava tal desentendimento, aproximou-se e foi separar a confusão, e então o autor largou a camisa [do ex-colega] e desferiu um soco no rosto do senhor Geraldo, que caiu já desacordado de cabeça ou nuca direto no asfalto", relata o boletim de ocorrência.

Na sequência, o suspeito do crime fugiu. Pessoas que viram a cena tentaram segurá-lo, mas por ser um homem forte, ele conseguiu desvencilhar e continuar a fuga.

Minutos depois, a Polícia Militar recebeu informações sobre o paradeiro do homem. Ao encontrá-lo, ele resistiu à prisão, sendo necessário reforço policial para prendê-lo. O suspeito conseguiu ser contido e foi preso.

Velório de Geraldo Magela

Pelas redes sociais, a família de Geraldo Magela comunicou que o velório do advogado será nesta terça-feira, das 12h às 16h30.O enterro ocorre na sequência no Cemitério Parque da Saudade, em Juiz de Fora.

OAB se posicionou

"A Ordem dos Advogados do Brasil - Subseção Juiz de Fora manifesta sua profunda indignação com o caso de gravíssima violência perpetrada contra um advogado, informando que segue acompanhando de perto o desenrolar do caso.





A Diretoria da Ordem expressa seu profundo pesar e tristeza para a família da vítima, com quem segue em contato constante, colocando-se à disposição para o que for necessário e reafirma seu compromisso de buscar junto as autoridades competentes a justiça para o caso.





A violência contra um advogado é uma violência contra toda a advocacia."