Homem com passagem por tráfico de drogas é morto com tiro na cabeça

Um homem de 34 anos foi morto com um tiro na cabeça em frente a uma hamburgueria no bairro Vereda, em Ribeirão das Neves, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, na noite dessa terça-feira (6/5). Ele já havia sido preso por envolvimento com o tráfico de drogas, mas a esposa dele não soube informar se houve alguma ameaça relacionada ao crime recentemente.

A Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) encontrou o homem caído, na esquina da Rua Angélica de Freitas com a Avenida Fernando Honório dos Santos, em frente ao estabelecimento. A perícia foi acionada e constatou que o homem foi atingido por um tiro na região atrás da orelha, mas não foi possível determinar o calibre.

O dono da hamburgueria forneceu aos policiais as imagens da câmera de segurança, que mostraram parcialmente a ação. Segundo a PM, os registros sugerem que o homicídio tenha sido cometido por uma única pessoa. As imagens mostram um homem, vestindo uma calça tactel de cor escura, se aproximando da vítima por trás e efetuando um disparo na cabeça dela. A vítima cai no chão e o autor foge correndo pela avenida.

Segundo o boletim de ocorrência, a esposa da vítima alegou que não sabia de nenhuma possível motivação para o crime. Ela também não soube informar se o marido foi ameaçado recentemente. De acordo com a polícia, o homem já foi preso por envolvimento no tráfico de drogas, mas já estava em liberdade.

O corpo foi removido pelo rabecão e, até o momento, o suspeito não foi localizado. O caso segue sob investigação da Polícia Civil.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia