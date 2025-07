Governo de Minas publica exoneração de filho suspeito de matar a mãe

Jornalista formada pela PUC Minas, repórter de Gerais do Jornal Estado de Minas com passagem pela redação do jornal Hoje em Dia e Portal R7, da Record TV Minas

O Governo de Minas Gerais publicou, na edição deste sábado (26/7) do Diário Oficial do Estado, a exoneração de Matteos França Campos, servidor público de 32 anos que confessou ter matado a mãe Soraya Tatiana Bonfim, de 56 anos, professora de um colégio particular de Belo Horizonte.

Matteos era assessor da Secretaria de Desenvolvimento Social (Sedese) desde maio de 2022. A publicação também revoga seus pagamentos de salário.

Ele foi preso temporariamente na tarde de sexta (25). Após a prisão, a Sedese afirmou que providenciaria a exoneração de Matteos. “Cabe reforçar que os fatos investigados não guardam relação com a Sedese. A pasta reafirma que não compactua com crimes, desvios de conduta ou quaisquer irregularidades eventualmente cometidas por seus servidores”, declarou a secretaria à reportagem.

Soraya era professora do Colégio Santa Marcelina e foi encontrada sob um viaduto de Vespasiano, na Região Metropolitana, na manhã de domingo (20). Seu corpo estava coberto com um lençol e seminu, apenas com a parte de cima da roupa.

De acordo com a Polícia Civil, a morte foi causada por esganadura. Matteos teria sido a última pessoa a vê-la, ainda na noite da última sexta-feira (18/7), quando saía para uma viagem para a Serra do Cipó, Distrito de Santana do Riacho, na Região Central do estado.

À Polícia Militar (PMMG), durante registro de pessoa desaparecida feito na noite de sábado (19), o suspeito afirmou que chegou a olhar as câmeras do prédio em que Tati morava e não havia sinais de que ela teria saído do prédio, de carro ou a pé. De acordo com ele, as gravações mostraram que, entre a noite de sexta-feira e a manhã de sábado, dois veículos ficaram parados próximos ao portão social. No entanto, conforme relato do filho, não foi possível identificar a placa e se alguma pessoa entrou ou saiu dos carros.

Após o enterro de Soraya, Matteos prestou homenagens e chegou a chorar, afirmando que a mãe era uma pessoa amorosa e não tinha desavenças com ninguém. Ele chegou a afirmar que a família procurava apenas por “resposta” para que ela pudesse “descansar em paz”. “Não consigo expressar o que estamos sentido de outro jeito que não seja perdidos e devastados”, disse o filho à reportagem.

De acordo com a PCMG, Matteos confessou ter matado a mãe em uma discussão por dívida de jogo. Ele contou aos policiais que estava em colapso financeiro por causa de apostas na internet e empréstimo consignado e matou a mãe por esganadura durante um surto.

Matteos foi preso preventivamente e segue sob custódia no Ceresp Gameleira.