Filho confessa que matou a professora após discussão por dívida de jogo

O filho da professora de história Soraya Tatiana Bonfim França, de 56 anos, foi preso nesta sexta feira (25/7). Matteos França, de 32, confessou que matou a mãe após uma discussão.

Ele disse à Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) que estava em colapso financeiro por causa de apostas na internet e empréstimo consignado.

Segundo a PCMG, Matteos alega que teve um surto e acabou enforcando a mãe, na última sexta feira (18/7).

Em coletiva, a polícia informou que Matteos confessou o crime e disse ter agido sozinho.

Naquela sexta, a professora e o filho discutiram dentro do apartamento onde moravam no Bairro Santa Amélia, e quando as discussões avançaram, ele enforcou a mãe. Até o momento, as investigações não apontam violência sexual.

Após a morte de Soraya, Matteos disse que saiu de casa com o corpo da professora no porta malas do carro da mãe. Ainda na sexta, ele foi até o local dos fatos, no Bairro Conjunto Caieiras, em Vespasiano, na Região Metropolitana, e deixou o corpo embaixo de um viaduto, encontrado no domingo (20/7), depois de uma denuncia anônima.

Relembre o caso

Soraya Tatiana Bonfim França, de 56 anos, foi encontrada morta no último domingo (20/7), embaixo de um viaduto no Bairro Conjunto Caieiras, em Vespasiano, na Região Metropolitana.

A professora de história dava aulas no Colégio Santa Marcelina, no Bairro São Luiz, na Região da Pampulha e estava desaparecida desde a última sexta-feira (18/7).

O filho, Matteos França, de 32 anos e o ex-marido de Soraya procuraram a PMMG na noite de sábado (19/7), depois da família ficar 24 horas sem notícias sobre seu paradeiro.

Ainda no sábado, para a polícia, Matteos disse que a família não tinha ideia do que poderia ter acontecido com a mulher. Ele teria sido a última pessoa a vê-la, ainda na noite de sexta-feira (18/7), quando saía para uma viagem para a Serra do Cipó, distrito de Santana do Riacho, na Região Central do estado.

Os policiais chegaram ao local onde o corpo estava, domingo (20/7), após uma denúncia anônima. Encontraram os restos mortais da professora cobertos por um lençol.

Soraya Tatiana vestia uma roupa cinza, mas apenas a parte superior foi encontrada. Ela estava seminua, com a parte de cima do vestido, e apresentava marcas de queimaduras na parte interna das coxas, além de manchas de sangue nas partes íntimas. No local, estavam também os óculos da historiadora.

