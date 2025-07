Professora do Colégio Santa Marcelina desaparece em BH

Interessada por alimentação, comportamento e ciência, iniciou sua carreira no Estado de Minas como estagiária de Saúde e hoje é repórter da área. Vencedora do Prêmio de Jornalismo CDL/BH, também já cobriu política, cultura, esportes e temas gerais.

Familiares, amigos e colegas de trabalho buscam respostas sobre o desaparecimento da professora de História Soraya Tatiana Bonfim, de 56 anos, moradora do bairro Santa Amélia, na região da Pampulha, em Belo Horizonte. Ela leciona no Colégio Santa Marcelina, que publicou um comunicado neste domingo (20/7) pedindo apoio nas buscas.

“Pedimos à comunidade que una forças conosco em orações e compartilhe qualquer informação relevante com as autoridades competentes”, escreveu a escola, em mensagem compartilhada nas redes sociais.

Soraya foi vista pela última vez na noite de sexta-feira (18/7). Segundo familiares e amigos, ela havia sido convidada para uma festa de aniversário com amigas, mas desistiu de ir por conta de um mal-estar. Ainda naquela noite, por volta das 20h30, ela conversou com o filho que estava com uma viagem já programada. Desde então, não houve mais contato.

Na manhã de sábado (19/7), o filho da professora tentou falar com ela por telefone e mensagens, mas não teve retorno. Segundo Fábio Baião, também professor de História no Colégio Santa Marcelina, ela saiu de casa sem levar documentos, carteira ou bolsa, apenas com o celular, que está desligado, e a chave de casa. “O filho está monitorando o WhatsApp pelo navegador, então não tem nenhuma mensagem anormal. Ela também não pediu Uber”, relatou.

O apartamento onde Soraya mora estava completamente fechado. Com a ajuda de um chaveiro, familiares conseguiram entrar no imóvel, mas não encontraram nenhum sinal da professora. Ainda no sábado, parentes percorreram diversos hospitais de Belo Horizonte, mas sem sucesso.

A família solicita que qualquer pista ou informação seja repassada imediatamente à polícia, pelos telefones 190 ou 197.