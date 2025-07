Bairros de cidades da Grande BH podem ficar sem água nesta terça-feira (22)

Bairros de Betim, Contagem, Esmeraldas e Ribeirão das Neves, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, podem ficar sem água nesta terça-feira (22/7), devido a uma manutenção operacional programada.

De acordo com a Companhia de Saneamento de Minas Gerais (Copasa), o fornecimento de água será normalizado, de forma gradativa, no decorrer da manhã de quarta (23). Para minimizar os impactos, será disponibilizado caminhão-pipa para abastecer os reservatórios da empresa.

A Copasa informou que os imóveis que possuem caixas d'água podem não sofrer os impactos do desabastecimento. Confira a lista de bairros: Escutando a água: detecção de vazamentos ocultos evita desperdício em BH

Betim

Amarante, Capelinha, Conj. Hab. Celso Pedrosa, Conj. Hab. Jalila Conceição Pedrosa, Conj. Jalila Conceição Pedrosa, Conj. Olímpia Bueno Franco, Cruzeiro do Sul, Cruzeiro do Sul – 3ª Seção, Duque de Caxias, Estreito, Granja Verde, Icaivera, Imbiruçu, Itacolomi, Jardim das Alterosas – 1ª Seção, Jardim das Alterosas – 2ª Seção, Jardim Teresópolis, Laranjeiras, Niterói, Nova Baden, Parque das Acácias, Recreio dos Caiçaras, São Caetano, São Cristóvão, São Luiz, São Miguel, Senhora de Fátima, Vargem das Flores, Vila Cristina, Vila São Caetano, Vila Universal

Contagem

Alvorada, Arcádia, Beatriz, Beija-Flor, Bernardo Monteiro, Betânia, Bitácula ou 40 Alqueires, Buganville, Camilo Alves, Canadá, Central Parque, Centro, Chácara São Geraldo, Chácaras Califórnia, Chácaras Campo Alegre, Chácaras Contagem, Chácaras Del Rey, Chácaras Solar do Madeira, Colonial, Condomínio Estância San Remo, Condomínio Nosso Rancho, Condomínio Vila do Lago, Conj. Hab. Campo Alto, Conj. Hab. Fonte Grande, Conj. Hab. São Caetano, Coração de Jesus, Darcy Ribeiro, Dos Funcionários, Estância do Hibisco, Estância do Lago, Estância Silveira, Estâncias Imperiais, Europa, Fazenda da Tapera, Fonte Grande, Granja Ouro Branco, Granja Vista Alegre, Icaivera, Industrial São Luiz, Jardim Vera Cruz, Linda Vista, Los Angeles, Lúcio de Abreu, Nascentes Imperiais, Nazaré, Nossa Senhora de Fátima, Nossa Senhora do Carmo, Nova Contagem, Olinda, Parque Maracanã, Petrolândia, Praia, Quintas Coloniais, Quintas do Jacubá, Recanto da Mata, Retiro, Santa Filomena, Santa Helena, Santa Luzia, Santa Terezinha, São Gonçalo, Sapucaias, Sapucaias II, Sapucaias III, Sítios Rurais Jardim Recreio, Três Barras, Tropical, Tupã, Vila Belém, Vila Beneves, Vila Estaleiro, Vila Ipê Amarelo, Vila Itália, Vila Madalena, Vila Nova Esperança, Vila Panamá, Vila Pantanal, Vila Renascer, Vila Riachinho, Vila Universal.

Esmeraldas

Conj. Castelo Branco, Corcovado, Monte Sinai, Novo Retiro, Parque do Sabiá, Pinheiros, Recanto da Floresta, Recanto da Mata, Recanto do Passaredo, Recanto Verde, Recanto Verde 2, Recreio do Retiro, Recreio do Riachinho, Residencial Caio Martins, Retiro, Serra Verde, Vila Esmeraldas.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Ribeirão das Neves

Alterosa, Jardim Verona, Veneza.