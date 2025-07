Morre jovem envolvido em acidente na Avenida Barão Homem de Melo, em BH

Morreu neste sábado (19/7) um dos ocupantes do carro envolvido no acidente de trânsito na madrugada, na Avenida Barão Homem de Melo, no bairro Nova Suíça, Região Oeste de Belo Horizonte. O jovem, de 26 anos, era passageiro de um carro que estava em alta velocidade, quando perdeu o controle ao passar por um quebra-molas e bateu contra duas árvores. Uma caminhonete também foi atingida.

O homem foi encontrado inconsciente, preso às ferragens, e chegou a ser socorrido, mas morreu durante a ocorrência. Outro ocupante do veículo, de 27 anos, foi identificado como condutor e encaminhado ao Hospital João XXIII com dores no peito, cabeça, pernas e braços. Um terceiro passageiro que estaria no veículo não foi localizado pela Polícia Militar (PM).

O impacto foi tão forte que o motor do veículo foi arremessado a metros de distância. O Corpo de Bombeiros Militar (CBMMG) foi acionado e encontrou as vítimas desorientadas, sendo que algumas tentaram fugir. O motorista alegou não se lembrar do que aconteceu.

De acordo com a PM, os militares foram acionados por volta de 4h30. Segundo os bombeiros, uma das vítimas foi encontrada em estado grave, inconsciente e presa às ferragens, enquanto as outras três tinham sangramentos pelo corpo e estavam desorientadas.

A caminhonete atingida foi encontrada em uma rua próxima e a chave do veículo com um dos ocupantes. Ambos os carros foram removidos ao pátio por irregularidades. O caso é investigado pela Polícia Civil (PC).