Acidente entre dois carros deixa duas pessoas mortas na Grande BH

Uma batida entre dois carros, na madrugada deste sábado (19/7), provocou a morte de duas pessoas, em Lagoa Santa, na Grande BH. De acordo com o Corpo de Bombeiros, uma das vítimas fatais estava presa às ferragens enquanto a outra foi lançada para fora do veículo.





Os bombeiros informaram que um Fiat Palio trafegava pela faixa da esquerda da via, quando fez uma conversão à direita, de forma repentina. Durante a manobra, o veículo cruzou a frente de um Volkswagen Jetta, que seguia regularmente pela faixa da direita. O condutor do Jetta não conseguiu evitar a colisão lateral. Com impacto, o Palio capotou e um dos ocupantes foi lançado para fora do veículo.





No Fiat Palio havia três pessoas. Duas foram encontradas em parada cardiorrespiratória e tiveram morte confirmada no local por uma equipe do Samu. Uma delas estava presa às ferragens enquanto a outra é a que foi lançada para fora. Uma terceira vítima foi retirada pelos bombeiros e socorrida em estado grave para o hospital.





Segundo os bombeiros, o condutor do Jetta não apresentava lesões aparentes e recusou atendimento. Já a passageira que o acompanhava sofreu ferimentos e foi conduzida ao Hospital de Pronto-Socorro.

Perícia e rabecão foram acionados para o local.