MG: sargento da PM morre em acidente envolvendo dois caminhões

Uma sargento da Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) de 38 anos morreu em um acidente envolvendo dois caminhões na madrugada desta sexta-feira (18/7), no km 481 da BR-262, em Bom Despacho (MG), Região Centro-Oeste.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado às 5h19h para atender a ocorrência. Quando a equipe chegou, a mulher estava inconsciente e em parada respiratória. Eles realizaram manobras de ressuscitação, mas não tiveram sucesso e ela morreu no local. Os motoristas, que não tiveram a identidade revelada, não sofreram ferimentos.

A equipe da Way-262, concessionária responsável pela rodovia, também esteve no local e removeu os veículos. De acordo com a empresa, a via foi interditada nos dois sentidos por aproximadamente três horas e meia. Por volta as 9h, a PRF e a PMMG liberaram os dois sentidos da pista e o fluxo voltou ao normal rapidamente após a liberação. MG: Fabiano, da dupla com César Menotti, sofre acidente na BR-040

Colégio de luto O Colégio Tiradentes de Bom Despacho (MG), onde a filha da sargento estuda, postou uma nota de pesar nas redes sociais e comunicou que, em virtude do falecimento da mãe de uma aluna, hoje (18/7) não haverá aula para a turma do 4° ano em sinal de luto.