Operação dos Bombeiros e PM combate comércio ilegal de fios de cobre

Com o objetivo de combater o comércio ilegal de fios de cobre e materiais metálicos, além de orientar os proprietários quanto às medidas de segurança, o Corpo de Bombeiros e a Polícia Militar realizaram a segunda fase da “Operação Circuito Fechado”. A ação, realizada nessa quarta e quinta-feira (9 e 10/7), teve como alvos estabelecimentos comerciais de Contagem, Nova Lima e Vespasiano, na Região Metropolitana de Belo Horizonte (RMBH).

A iniciativa contou ainda com o apoio de fiscais municipais. Foram feitas fiscalizações de estabelecimentos suspeitos, abordagens a pessoas e veículos, e a checagem de depósitos e ferros-velhos.

A primeira fase da operação ocorreu nos dias 26 e 27 de junho. Nas duas edições foram apreendidos aproximadamente 220 quilos de fios de cobre e cabos metálicos de procedência suspeita, além de outros materiais. Duas pessoas foram presas em flagrante por crime de receptação.

Um total de 34 estabelecimentos foram fiscalizados, sendo 10 notificados ou autuados por irregularidades relacionadas à segurança contra incêndio e pânico e nove por descumprimento de outras normas.

A escolha dos alvos da operação foram definidos a partir de análises e levantamentos realizados pelas agências de inteligência da PM, considerando o impacto desse crime na infraestrutura urbana e nos serviços essenciais, como energia elétrica, telefonia, internet e iluminação pública.

Segundo o capitão Rafael Veríssimo, porta-voz da PM, “a Polícia Militar permanece atenta a este fenômeno criminal, investindo cada vez mais em inteligência e em ações integradas para inibir o comércio ilegal de fios de cobre e materiais semelhantes. A Operação Circuito Fechado é reflexo desse esforço contínuo, com desdobramentos previstos para outras áreas da Região Metropolitana e também em municípios do interior do estado”.

O chefe do Núcleo de Imprensa do Corpo de Bombeiros Capitão Alexandre Monteiro Gimenes Pinto destacou a importância da operação. "Essas ações são fundamentais para mitigar riscos e prevenir tragédias em locais de grande circulação e armazenamento de materiais potencialmente inflamáveis”.