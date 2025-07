Polícia Civil combate venda fraudulenta de maquinário no Sul de Minas

Repóter de Polícia e Esportes. Participei da cobertura e sete edições dos Jogos Olímpicos, Cobertura Copa do Mundo. Ganhador de dois Prêmios "Esso", em 1985 e 1987. Ganhador Prêmio Nacional Petrobras, com a série de matérias "Hilda Furacão"

A Polícia Civil deflagrou nesta quinta-feira (10/7), no Sul de Minas, uma operação voltada à repressão de crimes patrimoniais no meio rural, especialmente fraudes envolvendo a aquisição de maquinários agrícolas de alto valor. Um homem de 42 anos, suspeito de liderar uma organização criminosa especializada em aplicar golpes milionários contra empresas do setor agroindustrial, foi preso, na véspera, em Pouso Alegre.

Na operação, foram cumpridos 14 mandados de busca e apreensão em Pouso Alegre, Bueno Brandão e Bom Repouso. Segundo cálculos da Polícia Civil, a operação possibilitou a recuperação de cerca de R$ 5 milhões em maquinários agrícolas, encontrados em propriedades rurais e locais de armazenamento utilizados pela organização criminosa.

Além disso, por determinação da Justiça, houve o sequestro e bloqueio de ativos financeiros dos investigados, decisão que tem como objetivo ressarcir os prejuízos das vítimas.

As investigações apontaram que o esquema envolvia o uso de documentos e cheques falsificados, emitidos em nome de terceiros de boa-fé, para a compra fraudulenta dos equipamentos. As máquinas eram entregues em partes ao grupo e o pagamento não era efetivado, já que eram feitos com cheques sem fundos.

Os próximos passos das investigações têm como objetivo identificar outros envolvidos, aprofundar a apuração da estrutura criminosa e responsabilizar financeiramente os suspeitos. As buscas seguem também para a localização de alvos ainda foragidos.

A operação foi deflagrada pela Delegacia Especializada em Investigação e Repressão a Crimes Rurais do Departamento Estadual de Investigação de Crimes Contra o Patrimônio (Depatri) e pela Delegacia Especializada de Repressão a Crimes Rurais em Alfenas, vinculada ao 18º Departamento de Polícia Civil.