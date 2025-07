BH recebe o maior congresso sobre cavernas do mundo

Repórter especial do Estado de Minas/UAI (2011), com passagens por Folha de SP (stringer Europa 2011), Agora SP (2010-2011) e Hoje em Dia (2004-2010). Sempre envolvido em grandes reportagens e séries em áreas como meio ambiente, segurança pública, tran

Entre conflitos, na mira de projetos ambiciosos e legislações controversas, as cavernas de Minas Gerais ganham destaque em um congresso internacional que acontece em Belo Horizonte, entre 20 e 27 de julho de 2025. A capital mineira vai sediar o 19º Congresso Internacional de Espeleologia (19º ICS), em conjunto com o 38º Congresso Brasileiro de Espeleologia (38º CBE).

O evento acontecerá no BeFly Minascentro, no Centro de BH, e é promovido pela Sociedade Brasileira de Espeleologia (SBE).

O público inclui cientistas, pesquisadores, espeleólogos e todos os interessados em cavernas e sistemas cársticos, além do grande público, sendo uma oportunidade de fortalecer laços, construir novas conexões e aprofundar discussões interdisciplinares sobre cavernas, sistemas cársticos e biodiversidade subterrânea. Com a submissão de 461 trabalhos e mais de mil pessoas já registradas, os organizadores consideram que "o evento se destaca por sua vasta abrangência temática e por sua importância para o futuro da espeleologia no século XXI".

A realização do congresso em Belo Horizonte ganha ainda mais relevância, especialmente no contexto atual das cavernas mineiras. Luciano Faria, integrante do Grupo Opilião de Pesquisas Espeleológicas (OGrEE), ressalta a importância de ter "olhares de pessoas de fora do nosso país" sobre a legislação que protege cavernas e as leis ambientais brasileiras.

"O congresso ocorre em um momento em que na Câmara e no Senado são votadas leis que facilitam a exploração mineral e vegetal, sem grandes penalizações. A presença de um público estrangeiro é um meio de aumentar as pressões sobre os nossos legisladores sobre a observância de políticas ambientais que protejam e salvem para o futuro as cavernas e os demais ambientes", alerta o espeleólogo.

Minas Gerais concentra mais da metade das cavernas conhecidas no Brasil, muitas delas próximas a áreas de mineração, estradas e grandes empreendimentos. Faria destaca que "cavernas importantíssimas até perto de Belo Horizonte estão sendo perdidas", e o congresso "nos ajuda com o salvamento desse patrimônio".

O Grupo Opilião, além de apresentar trabalhos no congresso, terá um estande para mostrar a história e a tecnologia da exploração de cavernas. Luciano Faria também será responsável por uma expedição de quatro dias com um grupo de oito estrangeiros e quatro brasileiros, que terão a chance de conhecer cavernas visitadas pelo naturalista dinamarquês Peter Wilhelm Lund no século XIX. "Essa iniciativa é fundamental para ter de novo europeus, americanos e até mesmo uma integrante da Malásia vendo um pouquinho e contando para a gente o que que eles acham dessa exploração recente e dessa relação com o passado que Lund trouxe para a gente", disse Faria.

O evento, com quase metade dos 1.145 inscritos sendo estrangeiros, não só apresenta as cavernas locais, mas também incentiva o turismo. A escolha de Belo Horizonte como cidade-sede se deve à sua localização estratégica no coração do carste brasileiro, próxima à notável região do Carste de Lagoa Santa. A cidade é também um centro para discussões sobre o arcabouço legal da espeleologia e abriga uma grande concentração de espeleólogos.

O congresso apresentará uma programação técnica e científica abrangente com 10 simpósios e 16 Comitês Técnico-Científicos, com apresentações simultâneas e exposição permanente de pôsteres. Entre os temas abordados estão Arqueologia em Cavernas, Paleontologia em Cavernas, Biologia Subterrânea, Geomorfologia Cárstica, Hidrogeologia Cárstica, Mineralogia e Sedimentos de Cavernas, Cavernas Vulcânicas, História da Espeleologia, Artes e Letras, Proteção e Gestão de Cavernas e Carste, Exploração, Técnicas Espeleológicas e Materiais, Resgate em Cavernas, e Tópicos Especiais.

Estão programadas seis palestras magnas com figuras proeminentes da espeleologia mundial, incluindo George Veni, Paul Williams, Stefano Mammola, Hazel Barton, Andy Eavis e Robbie Schmittner.

Para os jovens exploradores, haverá o SpeleoKids, um ambiente lúdico e educativo desenvolvido em parceria com a Rede GeoMamas. O evento também contará com as SpeleOlimpíadas, uma atração "esportiva" com simuladores espeleológicos para testar habilidades e participar de competições.

No que tange às excursões, serão oferecidas 16 opções de Viagens de Quarta-feira para um intervalo de meio de semana e 25 opções de Viagens pré e pós-congresso por todo o Brasil. O congresso também promoverá os Salões Internacionais de Arte Rupestre e SpeleMedia, incluindo o Salão de Fotos de Cavernas, o Salão Cartográfico e competições de vídeos e obras de arte. Para aqueles que desejarem excursões adicionais na região, a agência oficial de turismo do 19º ICS, MAAC Travel, terá um escritório dentro do local do congresso.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

As inscrições para o congresso podem ser feitas pelo site oficial do evento. Mais informações podem ser obtidas em speleo2025.org ou pelo e-mail: committee@speleo2025.org.