Briga entre gangues rivais termina com mortes por esfaqueamento e tiros

Uma briga envolvendo gangues rivais matou um homem, de 26 anos, e outro, de 31. A primeira vítima morreu baleada e a segunda foi esfaqueada. O caso aconteceu em Vespasiano (MG), na Região Metropolitana de Belo Horizonte, na noite dessa terça-feira (8/7). O homicídio é o segundo em pouco mais de três meses envolvendo os grupos criminosos.

Segundo a Polícia Militar (PM), o homem de 26 anos foi encontrado inconsciente e socorrido para o Hospital Risoleta Neves, mas morreu durante atendimento.

O irmão da vítima acompanhou o resgate. Ele contou que o homem já havia sofrido uma tentativa de homicídio anteriormente e que era ligado à gangue do Bairro Jardim Daliana. Segundo ele, o ataque partiu novamente do grupo rival, do Bairro JK.

Testemunhas relataram que, pouco antes do crime, a vítima se envolveu em uma briga e deu um tapa no rosto e uma facada nas costas de um homem de 20 anos. Minutos depois, o ferido voltou ao local de moto, armado, atirou contra a vítima e fugiu.

A perícia recolheu 24 cápsulas de munição calibre 9 milímetros da cena. A rua onde o crime aconteceu tem duas câmeras de segurança. Conforme os registros, uma delas não estava gravando no momento, e a outra não teve o acesso liberado porque os militares não localizaram o dono do imóvel.

A família repassou aos policiais o nome e o endereço do suspeito. Segundo os relatos, ele atua no tráfico de drogas e trabalha como entregador. No endereço indicado, os militares receberam a informação de que uma vizinha, de 20 anos, estava com a arma escondida. Questionada, ela confirmou que o homem pediu para guardar o material.

Na casa do suspeito, foram apreendidos uma pistola, um kit rajada (seletor de tiros), R$ 31.690 em dinheiro, um rádio comunicado, um caderno com anotações do tráfico, além de17 comprimidos de ecstasy que estavam no quarto do homem. Ele foi preso e levado à Delegacia de Polícia Civil de Vespasiano.

De acordo com a polícia, o suspeito tem passagens por tráfico de drogas, roubos e direção perigosa.

Segunda morte nas gangues em três meses

Em 28 de março deste ano, um jovem de 19 anos foi morto a tiros e outras duas pessoas foram baleadas na Vila Esportiva, em Vespasiano. Uma rivalidade entre traficantes das mesmas gangues pode ter sido a causa do ataque.

O jovem foi socorrido e encaminhado ao Hospital Risoleta Neves, mas morreu antes de chegar ao local com nove perfurações de bala de arma de fogo. Aos policiais, a namorada da vítima relatou que o jovem não tinha envolvimento com crimes, mas tinha amizade com traficantes do bairro Jardim Daliana. Por esse motivo, traficantes do bairro JK já teriam ameaçado a vítima, mas o jovem não fez registro da ocorrência.

Outra testemunha contou que viu dois homens em uma moto vermelha disparando contra a vítima, e os militares suspeitam que um homem que atua no tráfico de drogas e crimes violentos na região seja um dos autores.