Briga entre vizinhos termina em morte a facadas

Um homem de 35 anos morreu esfaqueado em meio a uma briga de vizinhos no Conjunto Taquaril, Região Leste de Belo Horizonte (MG), na tarde desse domingo (6/7). Uma vizinha, que não estava envolvida no conflito, tentou socorrer a vítima das facadas, chamada pelo próprio suspeito de autoria dos golpes, que disse ter cometido o crime.

A Polícia Militar foi acionada às 15h21, quando a vizinha tentava manobras de ressuscitação da vítima. Aos militares, ela contou que o vizinho, um homem de 32 anos, foi à casa dela e afirmou que tinha matado o vizinho. Ela correu para o socorro da vítima e, no trajeto, o pai do vizinho, de 58 anos, assumiu o crime: “Fala que fui eu, eu que tenho que tomar a culpa”.

Ela encontrou a vítima caída no chão, com perfurações no tórax e sangramento intenso. A mulher não encontrou pulso, começou manobras de ressuscitação cardiopulmonar e pediu que os vizinhos chamassem a polícia e uma ambulância.

Quando os militares chegaram, o homem estava inconsciente, mas com sinais vitais. Ele foi socorrido ao Hospital João XXIII, mas morreu no hospital. Estava acompanhado da mãe, que afirmou que os suspeitos eram vizinhos da vítima.

Conforme o boletim de ocorrência, os militares seguiram ao endereço do suspeito e encontraram o senhor de 58 anos. Ele tinha um corte em uma das mãos, arranhões no pescoço e em um dos braços e apresentava sinais de embriaguez. Questionado sobre o paradeiro do filho, ele disse que o homem estava na casa dos fundos, onde morava.

O pai autorizou a entrada dos policiais pelo acesso lateral do imóvel e a casa estava vazia. De acordo com o registro policial, a televisão estava ligada e havia um prato de comida em cima da cama, o que indicava que o morador havia saído havia pouco tempo.

O homem foi novamente questionado sobre o crime e ele afirmou que o filho não tinha relação com o crime, mas que ambos têm desavenças antigas por ciúmes. Segundo ele, o vizinho invadiu a casa dele com uma faca e, sob efeito de entorpecentes, o estrangulou. Neste momento, o homem pegou a faca e esfaqueou o vizinho para se defender, conforme o relato.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

O suspeito foi socorrido à UPA Leste, mas foi transferido ao Hospital João XXIII devido à gravidade do corte na mão. Segundo a PM, ele foi encaminhado a uma cirurgia e está sob escolta policial.

Os militares seguem em diligências para encontrar o segundo suspeito, mas ele ainda não foi localizado. A equipe de homicídios da Polícia Civil acompanha o caso, que segue sob investigação.