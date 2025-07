Motorista tenta ultrapassagem, carro capota e grávida fica ferida na BR-491

Uma ultrapassagem mal-sucedida resultou em capotamento e deixou três pessoas feridas na BR-491, na altura de Varginha (MG), no Sul do estado, na tarde deste domingo (6/7). Dentre os feridos, está uma grávida de 24 anos.

O Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG) foi acionado às 15h16 para a ocorrência, em um trecho da rodovia em frente ao Restaurante Fazendão, no sentido Elói Mendes.

Testemunhas relataram que o motorista do carro, um homem de 33 anos, tentou fazer uma ultrapassagem em outro veículo, mas encostou nele. Ele perdeu o controle da direção e o carro capotou.

De acordo com o 2° Tenente Paulo Estevam, o acidente deixou feridos uma grávida de 24 anos, o motorista e uma mulher de 53 anos, parente da jovem. Os três apresentavam ferimentos generalizados, mas não estavam presos às ferragens. Conforme os registros, o condutor estava com traumatismo craniano, mas consciente. O estado de saúde das mulheres não foi divulgado.

Todas as vítimas foram atendidas pelos bombeiros, imobilizadas e transportadas, pela corporação e pela concessionária responsável pelo trecho, ao Hospital Bom Pastor, em Varginha.

Outro capotamento

O capotamento foi o segundo registrado na cidade em menos de 24 horas. No final da tarde de sábado (5), uma mulher de 53 anos ficou ferida em um capotamento de carro no centro da cidade.

Informações do CBMMG dão conta que um carro desrespeitou a placa de parada obrigatória entre as ruas Rio de Janeiro e João Manoel Azze, levando a uma colisão entre dois veículos. O segundo carro capotou e deixou a mulher com ferimentos leves. Ela foi socorrida pelos bombeiros e encaminhada para o Hospital Humanitas.

Com informações de Izabella Caixeta