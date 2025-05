Bruno Luis Barros é jornalista multimídia com experiência em jornais impressos e sites, além de passagem por assessoria de imprensa na área cultural. Escreve para o Estado de Minas desde junho de 2021.

Uma ultrapassagem realizada em trecho permitido na MG-050, entre os municípios de Pimenta e Formiga, no Centro-Oeste de Minas, terminou com cinco veículos envolvidos em um acidente na manhã desta quinta-feira (29/5). Três pessoas ficaram feridas e ninguém morreu.

Segundo o Corpo de Bombeiros, o motorista de uma picape Fiat Strada, de 61 anos, seguia no sentido Pimenta, quando resolveu fazer uma ultrapassagem em local permitido, mas colidiu na lateral de um caminhão que trafegava no sentido contrário.

Com o impacto da batida, a picape rodou na pista e bateu na lateral de outro caminhão, que transportava toras de madeira, deixando parte da carga espalhada na via.

Depois de ser atingido por picape, motorista de caminhão carregado com toras de madeira perdeu o controle da direção e acertou dois carros antes de capotar CBMMG Mulher de 30 anos, que dirigia o GM Ônix, ficou presa às ferragens CBMMG Voltar Próximo

Esse veículo de carga era conduzido por um homem de 46 anos, que perdeu o controle da direção, invadiu a contramão, atingiu um Fiat Argo, conduzido por um homem de 40 anos, e bateu em um Ônix, dirigido por uma mulher, de 30. Depois de acertar os dois carros, o caminhão capotou.

Os três feridos estavam no GM Ônix, no Fiat Argo e no caminhão que transportava toras de madeira. Todos foram encaminhados a um hospital de Formiga pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia