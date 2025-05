PF prende mulher pela 3ª vez por falsificação de dinheiro em MG; veja vídeo

Um mulher foi presa com 57 notas de R$ 100 falsas em Uberlândia, no Triângulo, na manhã desta quinta-feira (29/5), em uma ação da Polícia Federal (PF). Essa não é a primeira prisão da suspeita pelo crime de falsificação de cédulas.

Os policiais cumpriram uma mandado de busca e apreensão na casa da mulher, que fica no bairro Laranjeiras, zona sul da cidade. As cédulas estavam escondidas dentro de uma caixa guardada na gaveta de um guarda-roupas. A suspeita foi presa em flagrante.

A mulher já havia sido detida anteriormente duas vezes pelo mesmo crime. A prisão mais recente ocorreu há dois anos, quando foi flagrada pela Polícia Militar repassando notas falsas no comércio da cidade de Romaria, no Alto Paranaíba. Na ocasião, as investigações revelaram que ela havia adquirido as cédulas falsas ao trocar um aparelho celular por dinheiro falso, em uma negociação feita pela internet.

Ela chegou a ser condenada a quatro anos de prisão, mas estava respondendo em liberdade.

Apesar da condenação, investigações recentes da Polícia Federal apontaram que a suspeita continuava a distribuir notas falsas no comércio local. Por isso, houve pedido à Justiça de um mandado de busca e apreensão, que resultou na nova prisão.

A mulher foi encaminhada à Penitenciária Pimenta da Veiga, onde permanecerá à disposição da Justiça.

