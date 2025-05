Dupla é indiciada pelo latrocínio de motorista de ambulância em Minas

Dois homens foram indiciados pelo latrocínio do motorista de ambulância Geraldo José dos Santos, de 41 anos. O crime aconteceu no Bairro Nova Esperança, em Nova União, na Região Central de Minas Gerais, em novembro de 2024.

Segundo a Polícia Civil, Geraldo desapareceu no dia 7 de novembro do ano passado. Na ocasião, o motorista teve a casa invadida pela dupla e diversos pertences roubados.

“O objetivo dos suspeitos do crime era patrimonial. A vítima possuía uma pistola calibre 9 mm e um revólver calibre 38. O objetivo dos criminosos era roubar as armas. Na ocasião, eles limparam a casa. Além das armas, eles levaram uma roçadeira, uma motosserra, um carregador de bateria, uma mídia de veículo e uma televisão”, explicou o delegado Cláudio Utsch, responsável pelo caso.

Três dias depois do desaparecimento, o carro de Geraldo foi encontrado incendiado na região do Brás, zona rural de Nova União. No dia 23 de novembro, o corpo de Geraldo foi encontrado e identificado por exames de DNA. O laudo de necropsia constatou que a vítima foi morta com uma machadada na cabeça.

A polícia chegou até os suspeitos do crime com a ajuda de imagens de câmeras de segurança, que mostraram um carro preto saindo da residência de Geraldo na noite do desaparecimento seguido pelo próprio carro da vítima. O condutor do carro da vítima foi identificado e indiciado pelo crime.

Ainda segundo o delegado, um dos suspeitos do crime é um indivíduo com diversas outras passagens criminais e apontado como autor de outros homicídios. “É um criminoso frio, um verdadeiro serial killer. Mau, sem sentimentos, psicopata. Ele é suspeito também de uma outra morte por não quitação de dívida e nós obtivemos informação que ele teria participado também de um assassinato em Bom Jesus do Amparo, em 2013”.

A dupla está presa desde de janeiro e vai responder por latrocínio e ocultação de cadáver.